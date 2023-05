Qui era giovane e acqua e sapone, oggi la chirurgia l’ha trasformata: ecco chi è

In molti di voi l’avranno riconosciuta e altri stanno facendo fatica a capire chi è, ma una cosa è certa: i suoi connotati sono stati stravolti dalla chirurgia estetica.

Di certo non possiamo negare che sono passati diversi anni da questa foto, ma il cambiamento della donna non sembra semplice frutto dell’avanzare dell’età. Qui era molto giovane, completamente acqua e sapone, ma ancora oggi si mostra come una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Se non avete ancora capito di chi si tratta, possiamo darvi una mano. Il primo indizio riguarda la sua vita privata. La donna è stata sorpresa l’estate scorsa con uno dei volti noti del Grande Fratello Vip, ma nonostante ciò, si è trattato di una cosa passeggera. La sua famiglia è sempre stata oggetto di gossip e tra gli ultimi, quello dell’arrivo di un membro nuovo di zecca nella sua cerchia familiare.

Le sue origini non sono italiane, ma la donna ha saputo cavalcare l’onda del successo nel nostro paese, passando ben presto da showgirl a conduttrice acclamata. La biondissima donna ha fatto breccia nel cuore di uno dei cantautori più stimati del panorama musicale italiano. Con lui ha messo alla luce una splendida bambina, ma la favola d’amore è stata destinata a finire.

Successivamente, un imprenditore molto più giovane di lei l’ha corteggiata in maniera assidua. La showgirl non ha potuto resistere alle avance del bellissimo ereditario della casa di moda, tanto che con lui inizia un’intensa storia d’amore che portò la nascita di due bambine.

Questa relazione, anch’essa destinata a raggiungere il capolinea. Una volta giunti a questo punto avrete sicuramente capito di chi si tratta, ma vediamo meglio il cambiamento che la donna ha avuto negli anni.

La chirurgia ha trasformato la conduttrice

Ad oggi, è impossibile negare che Michelle Hunziker è tuttora una donna con un fascino fuori dal comune. A Michelle, oggi 46enne e nonna di Cesare, lo scorrere del tempo ha solo aumentato la sua bellezza, ma ad essere complice di questo miglioramento, sembrerebbe esserci di mezzo qualche ritocchino estetico.

Non che ci sia nulla di male; al giorno d’oggi milioni di donne, soprattutto del mondo dello spettacolo, ricorrono alla chirurgia estetica per andare a riparare gli inevitabili segni dell’età, ma anche per accentuare la loro bellezza fisica.

I ritocchi estetici di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è chiaramente rifatta, ma parzialmente. Non possiamo negare che la conduttrice è ceduta ai ritocchi estetici, ma nonostante ciò, non ha mai volgarizzato i suoi connotati. Nel tempo infatti, è stato scoperto che la donna è ricorso alla chirurgia estetica per effettuare qualche ritocchino, uno in particolare riguarda l’aumento del volume del seno, che risulta molto sodo e evidentemente più voluminoso. Nonostante la notizia sia stata divulgata, la showgirl è sempre stata molto riservata sulla questione, ma la verità sul seno, esce fuori durante il suo omonimo programma Michelle Impossible.