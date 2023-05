Dodi Battaglia, il tumore al cervello letale: “Ti cade il mondo addosso” | La confessione

Un retroscena difficile viene fuori dal passato del noto chitarrista Dodi Battaglia: quel tumore che ha cambiato tutta la sua vita.

Il nome di Dodi Battaglia è noto al grande pubblico grazie alla sua carriera ricca di grandi successi. In particolare ha conquistato tutti con la sua musica e nei panni quindi di chitarrista del gruppo italiano dei Pooh.

Un sodalizio che ha reso il gruppo una grande famiglia unita anche nei momenti più difficili. In questi anni tutti i membri del noto complesso si sono ritrovati a dover affrontare ostacoli difficili da superare ma che fanno parte della vita di tutti.

Lo stesso Dodi si è ritrovato a dover vivere un momento di grande sconforto dovuto alla gravissima malattia che ha cambiato la sua vita e quella di tutta la famiglia.

Dodi Battaglia, il grande dolore dal passato: un vero incubo

Dodi Battaglia ha vissuto per anni una vita molto felice sia dal punto di vista professionale che privato. Oltre ai grandi successi nel campo della musica, il noto chitarrista si è anche costruito una famiglia con basi solide e ricca di amore. Una felicità che però nel 2011 è stata bruscamente interrotta da una scoperta che ha lasciato tutti senza parole e che ha cambiato per sempre la sua famiglia.

Il noto artista e sua moglie Paola Toeschi hanno scoperto di un tumore che si trovava latente nel cervello della donna. Una scoperta casuale ed emersa solo quando Paola ha scelto di sottoporsi ad alcuni esami. Da quel momento in poi per tutta la loro famiglia ha preso il via una battaglia che si è però rivelata essere difficile e soprattutto finita con un epilogo amaro per tutti.

Paola Toeschi, la sua battaglia più difficile: una sconfitta dolorosa

Dopo la scoperta della malattia, era stata la stessa Paola a rompere il silenzio: “Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi. Ti cade il mondo addosso“. Una paura che ha spinto la donna a lottare affidandosi ai medici ed alla preghiera.

La terapia le ha poi permesso di portare avanti questa battaglia per circa 10 anni ma alla fine Paola si è dovuta arrendere. È stato poi lo stesso Dodi ad annunciare prima la scomparsa della moglie e poi a rivelare come se ne sia andata con il sorriso ma soprattutto in pace e senza provare odio nei confronti della vita che di certo con lei non è stata sempre magnanima.