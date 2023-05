Addio Fabio Fazio, hanno provato qualsiasi cosa possibile: se n’è andato | È successo in queste ore

Il conduttore tanto amato dalla Rai, sembra aver preso il volo per una nuova avventura lavorativa: non c’è stato più nulla da fare.

Fabio Fazio è diventato una figura storica, nonché iconica dei palinsesti Rai: nato a Savona il 30 novembre 1964, la sua carriera è stata costellata di successi televisivi, acquistando la stima sia dal pubblico che dalla critica.

Ad oggi è noto per la sua lunga conduzione a Che tempo che fa, ma non tutti conoscono il suo esordio epocale. Fabio Fazio debutta nel 1982 come imitatore radiofonico in Rai, nel programma Black out. Successivamente partecipa ad un provino di nome Un volto nuovo per gli anni ‘80, organizzato da Bruno Voglino, ma nessuno si sarebbe immaginato che quel volto avrebbe accompagnato per decenni i telespettatori della tv di Stato.

Ovviamente lo vinse e iniziò a lavorare al fianco dell’autore e conduttore Giancarlo Magalli. Fabio Fazio debuttò in Pronto Raffaella nel 1983 con Raffaella Carrà. Il suo primo successo negli anni ‘90, quando Fabio Fazio insieme a Paolo Beldì, inventò un modo tutto nuovo di raccontare il calcio, in un mix di notizie sportive con l’atmosfera di un varietà.

Una carriera lunghissima che tuttavia, è destinata a finire, almeno per quanto riguarda i programmi Rai. Da qualche mese sta girando la notizia di una possibile sostituzione di Fabio Fazio in Che tempo che fa, ma nessuno si sarebbe aspettato un esito del genere.

Hanno provato qualsiasi cosa: Fabio Fazio se n’è andato, addio alla Rai

Dietro a questa scelta, sembrerebbe esserci la decisione di guardare altrove; dopo anni di corteggiamento da parte di Discovery e le voci di una proposta di contratto al ribasso dalla Rai, arriva il verdetto. Un susseguirsi di eventi che hanno portato Fazio a fare le valigie da Viale Mazzini. Il motivo principale però, sembrerebbe ricondurre allo stallo che la Rai ha vissuto per mesi: a non voler firmare il rinnovo del contratto, sembrerebbe essere stato Carlo Fuortes a causa di diverse incombenze.

Il nuovo contratto è stato oramai firmato e Fabio Fazio entrerà a far parte di Discovery, nel Canale 9, dove già da tempo è passato il suo caro amico nonché collega Crozza. Il conduttore lascierà quindi la Rai per approdare in questa nuova avventura.

Tuttavia, il programma Che tempo che fa, potrebbe risentirne non poco di questa decisione, trasmissione che peraltro ha compiuto 20 primavere quest’anno. Si tratta di una realtà televisiva dove i telespettatori hanno visto invecchiare il conduttore: di recente Fabio Fazio ha compiuto 40 anni di carriera in Rai.