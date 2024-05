Non potrai più affittare casa tua fino a che non la farai diventare ecosostenibile | Da domani questo scherzetto ti costerà migliaia di euro all’anno

Novità in arrivo per tutti gli italiani che intendono affittare le case in loro possesso, queste devono risultare green prima di poter ospitare affittuari.

Non si tratta di una fake news ma di una proposta fatta da Bankitalia in vista di un futuro più green anche da un punto di vista architettonico.

Ricordiamo, infatti, che l’Unione Europea ha imposto a tutte le nazioni appartenenti l’obiettivo da raggiungere con la neutralità climatica entro il 2050. Non a caso, l’iniziativa a cui facciamo riferimento rientra nel quadro della direttiva EPBD ovvero Energy Performance of Building Direct, conosciuta anche come Direttiva delle case green.

Facciamo riferimento a direttive che hanno lo scopo di rendere l’industria edile sostenibile in campo energetico, questo perché gli edifici attualmente presenti nell’Unione sono stati costruiti prima del 2000, molti dei quali rappresentano una fonte di emissione diretta e indiretta di CO2 che ha contribuito alla formazione del gas effetto serra.

Con la Riforma Green, però, tutto ben presto cambierà motivo per cui anche i proprietari delle abitazioni dovranno mettersi in regola per poter avere accesso dei nuovi importanti cambiamenti.

Rendi Green nella tua casa se vuoi procedere con l’affitto

Le riqualificazioni edilizie rientrano nel piano Green Deal Europeo, il quale prevede una calendarizzate molto ferrea per tutti gli edifici pubblici e privati in vista del raggiungimento dell’obiettivo neutralità climatica entro il 2050.

Basti pensare che entro il 2028 tutti gli edifici pubblici dovranno essere a emissioni zero, dal 2030 quanto detto verrà edifici pubblici e nello stesso anno è prevista anche l’istallazione obbligatoria dei pannelli solari sugli edifici pubblici e non residenziali. Allo stesso modo, molte cittadini saranno chiamati a procedere alla ristrutturazione della propria casa per poi procedere con eventuali investimenti e affitti.

Se non esegui questi lavori non potrei affittare la tua casa

La risposta a questa domanda dipende da numerosi fattori, ma secondo quanto reso noto ben presto molti cittadini saranno chiamati ad effettuare alcuni lavori molto importanti per la ristrutturazione della propria abitazione per avere ulteriore il risparmio energetico a 16% entro il 2030.

Il dato in questione dovrà arrivare al 22% entro il 2025, questo significa procedere con il cappotto termico, sostituire gli infissi, installare delle nuove caldaie a compensazione e provvedere con l’istallazione dei pannelli solari. Si tratta di costi che si aggirano tra i 20.000 e 60.000 euro, per i quali ben presto verranno stanziati i fondi necessari, solo in un secondo momento si potrà procedere con eventuali affitti a terze persone e quindi locazioni di breve o lungo termine.