WhatsApp, arriva la nuova truffa dell’amico che abita all’estero: è pericolosa perché sembra davvero lui | Non cascarci o sei rovinato

Arriva la truffa dell’amico che vive all’estero. Si tratta di una pratica veramente molto pericolosa perchè sembra essere veramente lui.

Ancora una volta siamo qui a parlare delle truffe che avvengono sul web e che colpiscono un gran numero di cittadini malcapitati. Ormai da molti mesi si seguono le notizie in merito a quelle che sono le nuove pratiche di truffa che colpiscono gli italiani. Lo si chiama in maniera molto comune phishing, ma in buona sostanza si tratta di mail e messaggi che arrivano al malcapitato e con un qualsiasi trucco cercano di farsi dare l’accesso ai dati personali.

Spesso tali pratiche fanno leva sull’ingenuità dei cittadini che, fidandosi, finiscono per compilare format in cui devono inserire una serie di dati, compresi quelli bancari.

Numerosi i moniti in cui si dice al cittadino di prestare attenzione, di controllare bene prima di inserire tutte le indicazioni. Lo dicono i social, in città sono comparsi cartelloni pubblicitari in difesa del cittadino e anche le banche chiedono al cittadino di fare attenzione.

Ma nelle ultime settimana la polizia postale ha raccolto una serie di denunce in merito a una pratica diventata molto comune, ovvero, quella di inviare messaggi su Whatsapp. Ecco in cosa consiste questi nuovo trucco.

Ancora una chat truffa

Ancora una volta si è qua a parlare di chat truffa. Non sono bastate le precedenti occasioni in cui i cittadini italiani hanno dovuto cercare di evitare le numerose truffe del web. Poco prima di Pasqua, dopo un periodo in cui sembrava tutto tacere, ecco che sono ricomparse le solite truffe.

Sono stati moltissimi gli utenti a denunciare l’arrivo di un messaggio insolito in cui si leggeva che ad inviare il messaggio fosse il figlio dell’utente in questione e che aveva cambiato numero. Un modo come un altro per far cadere il malcapitato nella trappola. Ecco che ora arriva un altro messaggio.

Ora i messaggi sono amichevoli

I messaggi che ora arrivano sul dispositivo cellulare arriverebbero da presunti amici che hanno un nuovo numero. In un primo momento si cerca un approccio soft, con un semplice “come stai?”, ma lo scopo è solo quello di far abbassare le difese. Successivamente verrà richiesto di installare una app sulle criptovalute e in questo modo vengono rubati i dati dell’utente.

Il consiglio che arriva da Whatsapp stesso, è quello di bloccare il numero e quindi segnalare la chat direttamente a Whatsapp.