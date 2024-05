Approfitta ora della super promozione Poste Italiane: lo stanno offrendo gratuitamente a tutti gli utenti | C’è gente che ha chiuso il conto in banca per averla

Super promozione in Poste Italiane, lo si può avere in maniera completamente gratuita, numerosi gli utenti che hanno chiuso il conto bancario.

Poste Italiane negli ultimi mesi ha recuperato non poca credibilità da parte dei cittadini italiani che per un certo periodo sembravano non aver più fiducia nei confronti dell’ente. Attualmente però, sembra essersi diffusa una certa controtendenza che ha portato di nuovo, i cittadini italiani a scegliere Poste.

Questa controtendenza con ogni probabilità la si deve, innanzitutto, a Poste Italiane che ha deciso di implementare i suoi servizi, offrendo maggiori possibilità a tutti i cittadini che vi si affideranno. Perchè ad oggi, quando si dice Poste, non ci si riferisce più, solo ed esclusivamente al luogo in cui è possibile ricevere ed inviare la corrispondenza, ma anche e soprattutto all’ente vicino al cittadino con numerosi servizi.

Ad oggi Poste Italiane, permette, ad esempio, di sottoscrivere un abbonamento Telepass, ma anche di avere una scheda telefonica, un’utenza fissa. Con l’arrivo del mercato libero poi, alle poste è possibile sottoscrivere anche le forniture di gas e luce e in alcuni piccoli centri italiani, è anche possibile utilizzare gli sportelli delle poste per avere il passaporto.

Insomma, un’implementazione di servizi che fino a qualche mese fa sembrava essere veramente impossibile, invece adesso è la realtà.

Poste Italiane vicina ai piccoli risparmiatori

Poste Italiane è riuscita a guadagnarsi l’apprezzamento dei piccoli risparmiatori grazie ai suoi prodotti finanziari e non ci riferiamo solo ai conti corrente, ma anche e soprattutto ai conti deposito oltre ai buoni fruttiferi, perfetti per chi da un piccolo investimento desidera avere un buon rendimento.

Attualmente però la maggior parte delle attenzioni dei cittadini, viene riservata nei confronti non solo dei buoni fruttiferi, ma anche dei conti correnti postali. Potremmo addirittura affermare che sono preferiti anche a quelli bancari, a maggior ragione oggi che si può sottoscrivere gratuitamente.

Conto corrente senza spese

Poste Italiane ha deciso di puntare in maniera decisa sui conti corrente. Per tutti coloro che aprono online un conto corrente BancoPosta, scegliendo tra Start Giovani, Start o Medium, ci è la possibilità di non pagare il canone per i primi 12 mesi. Un’offerta veramente vantaggiosa, considerando anche i costi al rialzo dei conti correnti bancari.

Inoltre, superato il tredicesimo mese, è possibile continuare a godere del conto gratuitamente, con un bonifico in entrata di almeno 700 euro, ovvero un saldo medio contabile mensile pari a 2500 euro. Una promozione molto vantaggiosa, di cui si può beneficiare fino al 31 luglio 2024.