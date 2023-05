Ricordate Anna Maria Barbera, la sconsolata di Zelig? Ecco come si è ridotta oggi

L’attrice Anna Maria Barbera è da diversi anni lontana dal set e dal piccolo schermo: il motivo vi lascerà senza parole.

Agli inizi degli anni duemila ha fatto la sua comparsa prima a teatro e poi in televisione anche l’attrice Anna Maria Barbera. Dopo i primi passi come comica della trasmissione Zelig, l’attrice ha poi messo a segno tutta una serie di successi anche al cinema.

Una carriera ricca quindi di colpi a sorpresa su cui però ad un certo punto è calato il sipario. Negli ultimi anni la sua presenza in tv si è ridotta drasticamente fino a quando di lei si sono perse le tracce. Un finale amaro per l’attrice che ha deciso di commentare quanto accaduto e di rivelare in parte il motivo dietro questo risvolto inaspettato.

Anna Maria Barbera, la carriera ed i successi: il brusco stop

La nota attrice torinese ha conquistato il grande pubblico nel 2002 sul palco di Zelig con un personaggio molto particolare ossia Sconsolata, detta Sconsy. Nel dettaglio si tratta di un personaggio caricatura delle tipiche donne del sud che emigrano al nord e si ritrovano a fare i conti con un contesto a loro del tutto nuovo. Il suo linguaggio, i suoi comportamenti, le sue idee all’antica sono i tratti principali.

Un personaggio con cui negli anni ha conquistato poi anche il grande schermo e basti pensare ad alcune pellicole realizzate con Massimo Boldi. Un successo dopo l’altro anche se ad un certo si è vista costretta a fare i conti con un brusco stop e solo di recente ha raccontato cosa è successo davvero.

Sconsolata, l’addio alla televisione: adesso parla l’attrice

La Barbera ha per mesi deciso di mantenere il massimo riserbo su questo risvolto inaspettato della sua vita professionale e privata. L’attrice è infatti scomparsa anche dalla tv ed ha accettato di parlare solo nel salottino della conduttrice Mara Venier per fare il punto su questa situazione. Sconsolata ha scelto di non andare nei dettagli ma di fare solo un cenno alla situazione: “Ho affrontato un periodo difficile“.

Come abbiamo detto, l’attrice si è tenuta sul generico e non ha voluto approfondire la situazione. Non è dato sapere quindi se il motivo è legato alla sua famiglia o ad un qualche problema di salute. La reazione della Barbera non è però passata inosservata ed ha fatto emozionare tutti. Inoltre, al pubblico è parsa la conferma di un problema grave e di cui ancora sente il peso.