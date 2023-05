Luca Argentero, scene orribili: l’ha rincorso e picchiato | Completamente fuori di testa

Spunta un retroscena shock dal passato del noto attore Luca Argentero: una grave aggressione davanti a tutti.

Il pubblico ha per la prima volta visto Luca Argentero in televisione nel 2003 quando ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello classificandosi poi terzo. Da quel momento in poi, l’ex gieffino ha vestito i panni dell’attore conquistando tutti.

I telespettatori sembrano apprezzarlo molto, non solo per la sua bellezza e per le sue doti da attore. In questi anni in molti si sono detti affascinati anche dai suoi modi, dai suoi toni pacati. Eppure nel suo passato c’è un retroscena clamoroso con l’attore che si è ritrovato al centro di una rissa.

Un dettaglio che in passato ha scatenato un lungo dibattito anche a causa della reazione violenta di Argentero ma andiamo con ordine.

Luca Argentero, una violenza mai vista prima: i dettagli

Prima di parlare di questo episodio dobbiamo però fare un passo indietro. Questa storia fa infatti riferimento al 2016 e ha visto come protagonista l’attore, la sua compagna dell’epoca ovvero la collega Myriam Catania e ben due fotografi. La coppia quella sera si trovava all’esterno del cinema quando è stata appunto raggiunta dai due addetti ai lavori che hanno tentato di fotografare un loro momento di coppia.

I flash hanno però a quanto pare infastidito lo stesso attore che, secondo il racconto dei fotografi e dei presenti, avrebbe prima rincorso e poi aggredito i due. Una storia raccontata durante Domenica Live dal fratello di uno dei due paparazzi: “Uno di loro era entrato nel cinema. Mio fratello poi ha visto l’altro fotografo uscire di corsa ed inseguito da Argentero“. Le cose non sono però finite così.

Argentero e l’aggressione ai due fotografi: il braccio di ferro

Massimiliano Sorge, fratello quindi di uno dei due paparazzi, ha poi aggiunto: “L’attore lo ha preso a calci e lo invitava a fare a pugni“. Secondo il racconto di Sorge anche la Catania si sarebbe inserita nel confronto prima per provare a calmare il marito e poi per affrontare a sua volta i due fotografi. Il giornalista ha poi portato in studio il video dell’aggressione che ha diviso i presenti.

All’epoca come oggi, i presenti si sono divisi tra coloro che considerano i paparazzi privi di etica ed incapaci di rispettare i limiti. Infine ci sono anche quelli che invece considerano eccessive queste reazioni ed anche perché quando si decide di essere un personaggio pubblico si deve anche accettare di avere molta meno privacy.