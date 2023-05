La Pupa e il Secchione, ex concorrente costretta a chiudersi in casa: “Sono terrorizzata” | È ancora sotto shock

Una nota ex protagonista dello show de La Pupa e il secchione ha fatto una clamorosa rivelazione: non esce più di casa.

Lo show de La Pupa e il Secchione torna a far discutere ma questa volta non riguarda il suo ritorno in onda o chi sarà la padrona di casa. Il noto format di casa Mediaset è di nuovo al centro della polemica ma questa volta a causa di una nota ex concorrente.

In queste ore infatti una ex pupa ha rilasciato alcune dichiarazioni shock su quanto le sta succedendo da ormai due settimane. Stiamo parlando di una nota influencer a quanto pare preoccupata per la sua incolumità e per questo decisa a non uscire più di casa. Vediamo di chi si tratta e cosa ha dichiarato di recente.

La Pupa e il secchione, il dramma dell’ex concorrente: di chi si tratta

Una nota ex protagonista dello show in prima serata di Italia 1 torna a far discutere. In questo caso stiamo parlando dell’influencer e tiktoker napoletana Emy Buono. Il suo nome è noto al popolo dei social in quanto legato non solo al format di casa Mediaset ma anche ad una fortunata edizione del programma Ti spedisco in convento con l’ex gieffina Sofia Giaele De Donà.

Dopo aver fatto discutere per la fine della sua storia con il collega Denis Dosio, la Buono è tornata al centro dell’attenzione dopo quanto accaduto alla festa per lo scudetto del Napoli. In quella occasione l’influencer ha scelto di festeggiare in topless ma a distanza di alcuni giorni si è detta pentita anche perché stando alla sua versione sarebbe stata anche molestata. Una situazione che con il passare dei giorni è peggiorata e lo confermano alcune sue nuove dichiarazioni.

Emy Buono, la dolorosa confessione: non esce più di casa

L’episodio andato in scena a Napoli e le dichiarazioni dell’influencer hanno scatenato gli utenti dei social che non si sono di certo risparmiati in critiche. Parole che a quanto pare sono arrivate anche alla Buono che ha parlato ai microfoni di NapoliToday.it ed ammesso: “Non esco più di casa da quell’evento. Ho paura che l’odio che stanno tutti riversando contro di me sui social possa trasformarsi in violenza nella vita reale. Sono terrorizzata!“.

Emy a quanto pare non sta vivendo un momento semplice e preferisce stare tra le mura domestiche dove si sente più al sicuro. Anche queste dichiarazioni hanno però infiammato il pubblico con alcuni che si sono schierati dalla sua parte mentre altri hanno invitato l’influencer a non portare avanti questa storia.