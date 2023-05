Simona Ventura, non ce la fa più a reggere: “Sono in lacrime, è un inferno” | La tragedia in queste ore

La tragedia ha colpito la sua terra; per questo motivo Simona Ventura sta lottando la sua battaglia in queste ore.

Simona Ventura in questi giorni è sotto la lente d’ingrandimento. Tutto è iniziato da un post su Twitter, dove la conduttrice ha espresso la sua palese preoccupazione: “Non so che c..o fare, ho paura”, riferendosi alla terribile tragedia avvenuta nella sua terra d’origine.

La conduttrice dall’accaduto si è sentita impotente, fragile e disarmata di fronte ad un avvenimento più grande di lei; ma non ci volle molto per far sì che la donna si attivasse con tutti i mezzi possibili.

Simona Ventura, è nata a Bentivoglio (Emilia Romagna), il 1° aprile 1965. Quando era solamente una ragazza, si trasferì con la famiglia a Chivasso, in Piemonte; ma la donna non ha mai dimenticato le sue origini, quelle della sua infanzia.

Il dolce ricordo della sua terra è stato stravolto da una terribile alluvione che ha messo in ginocchio la sua Emilia-Romagna. In questa occasione la donna ha voluto dire la sua.

Tra i ringraziamenti degli utenti non sono mancate le critiche, che anche in un momento così delicato, sono arrivate dirette a lei, la conduttrice che sta lottando per rimettere in piedi la sua terra.

Simona Ventura non ce la fa più

Sono state molte le persone del mondo dello spettacolo che in queste ore hanno mostrato il loro sincero supporto riguardo alla tragica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, uno tra questi è stato lo chef Bruno Barbieri: “Un pensiero e un abbraccio a tutti coloro che in queste ore stanno vivendo un momento così difficile in Emilia Romagna”, ha scritto sul post del 18 maggio 2023. Nell’intervista per La Stampa ha anche ammesso che l’alluvione ha colpito la sua abitazione e quella della madre. Un evento che tocca Barbieri da molto vicino, ma lo chef non è di certo l’unico a soffrire per questa catastrofe.

Da quando è successo l’accaduto, Simona Ventura ha pubblicato diversi post su i suoi canali social, passando dalla sua disperazione, fino al momento in cui ha deciso di reagire a questo ”Inferno”, così descritto da lei. “Cartoline dall’inferno #emiliaromagna sono in lacrime”, ha scritto sul suo post di Instagram dove illustra le terribili foto che ritraggono una terra evidentemente in ginocchio.

Di fronte a questa disperazione la presentatrice ha deciso di reagire, pubblicando un altro video su Instagram dove invita le persone a donare un contributo per le vittime dell’alluvione. “Un piccolo aiuto può fare la differenza! Causale “Alluvione Emilia-Romagna”, si legge nella didascalia. Nonostante la buona volontà di Simona Ventura, ci sono utenti che l’hanno criticata. Secondo alcuni, la conduttrice avrebbe dovuto mettersi all’opera per partecipare attivamente alla ripresa, armata di pala e stivali per togliere il fango.