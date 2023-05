“È morto stamattina per un infarto”: la comunicazione tragica data su Pippo Baudo | Ecco cos’è successo

Sembra proprio che per Pippo Baudo non ci sia mai pace: purtroppo la comunicazione data è tragica

Ogni anno un personaggio dello spettacolo muore (più volte). Pippo Baudo questo lo sa bene, visto che la sua malattia e l’uscita di scena gli sono costati cari in termini di notorietà. Il conduttore è stato uno dei più longevi della televisione italiana anche se nella sua vita ha sempre messo il suo lavoro prima della salute.

Nonostante la sua uscita di scena da ormai diverso tempo, si parla ancora di lui. In un modo o nell’altro, Pippo non ci vuole proprio lasciare, almeno fino a quando non riuscirà lui stesso a rivoltarsi nella tomba per dire “finalmente ci siete riusciti”. La sua salute ballerina infatti, è la causa di molte voci su di lui, tra cui il suo decesso. Le sue condizioni di salute, infatti, sembrano tuttora un gran mistero. Il conduttore in passato ha avuto un terribile tumore alla tiroide che l’ha portato ad una rimozione dell’organo.

Per fortuna il male brutto è stato sconfitto, ma ai suoi colleghi e al web questa cosa non convince proprio. All’inizio di quest’anno infatti, sono iniziate le notizie sul suo conto che parlavano di gravi condizioni di salute, se non di un improvviso decesso. Le comunicazioni non si sono limitate sul web, ma lo stesso collega Pippo Balistreri ha rivelato in lascrime a Italia Sì: “Pippo Baudo sta male, credo”.

Anche il caro Vittorio Sgarbi non è stato da meno, annunciando su Rai1 nello studio di Oggi è un altro giorno una terribile notizia “Pippo Baudo è scomparso da poco”. Serena Bortone l’ha ripreso immediatamente, ma Sgarbi purtroppo non era ironico, ma serio e convinto.

La comunicazione su Facebook: “È morto stamattina per un infarto”

Tra le varie dichiarazioni, arriva la notizia su Facebook, che se pur ridondante colpisce di nuovo il dubbio degli utenti: “E’ morto stamattina, per un infarto, Pippo Baudo”. Il post era palesemente “ironico”, visto che è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Insegnare la grammatica italiana”. Quella frase tuttavia, ha generato – e genera tuttora – dubbi nei tanti. L’utente che ha scritto questa bufala è rimasto ignoto, ma il pensiero al conduttore è sempre “vivo”. “Se la presentatrice di Rai 1 piangeva la notizia è vera”, ha scritto un utente riferendosi alla Bortone, dopo la notizia data da Pippo Balistreri.

Ad ogni modo, tra gli utenti c’è anche chi afferma: “Credo che farebbe meglio mettersi le pantofole e lasciare spazio ai giovani e’ pieno di ragazzi che meritano . Ma quello non molla ha bisogno di euro perche’ ancora non e’ riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. Quali far vivere di rendita tutta la sua settima generazione”.

Con questo commento l’uomo ha accusato sottilmente i media e la televisione italiana di far girare certe notizie per far “resuscitare Baudo” nel mondo dello spettacolo. Qualunque sia la ragione di questa ondata, Pippo Baudo è vivo e vegeto e la notizia su Facebook era un pesce d’aprile.