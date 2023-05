Alfonso Signorini, brusco stop di Berlusconi: non lo vuole nello studio del GF | Salta l’accordo

Braccio di ferro in corso tra il conduttore Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi in vista del prossimo GF: l’indiscrezione.

Alfonso Signorini è un volto di punta di casa Mediaset e lo conferma quanto accaduto poco più di un mese fa. In occasione del gran finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore ha infatti confermato il suo ritorno il prossimo settembre.

Il noto giornalista sarà quindi al timone anche dell’ottava edizione dello stesso reality che si preannuncia già essere scoppiettante. Questo perché ci sono alcune questioni importanti da risolvere e non si tratta solo del cast di prossimi concorrenti.

A quanto pare sarebbe in corso un braccio di ferro tra il noto conduttore e Pier Silvio Berlusconi in quanto i due hanno idee diverse in merito ad una novità che potrebbe essere in arrivo in studio.

Alfonso Signorini, a lavoro per il prossimo GF: tutto da definire

Le prossime settimane saranno fondamentali per il noto conduttore e tutta la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip. Dovrà infatti essere definita tutta la situazione nei dettagli ed a partire dal cast, dalla durata e soprattutto i presenti in studio. In questa nuova edizione non dovranno infatti cambiare solo i concorrenti che potrebbero essere non solo vip ma anche persone comuni.

Novità sono attese anche in studio e soprattutto per quanto riguarda le prossime opinioniste. Orietta Berti di recente ha sottolineato di non escludere a priori il suo ritorno mentre Sonia Bruganelli è stata molto più netta. Per questo motivo Signorini si è messo alla ricerca del sostituto ma uno dei suoi nomi non convince la rete e si tratta del giornalista Giuseppe Cruciani.

Cruciani infiamma la Mediaset: la decisione di Berlusconi

Il portale Dagospia ha annunciato grandi cambiamenti nella prossima stagione televisiva. Per quanto riguarda il futuro del GF Vip ha rivelato di una preferenza di Signorini: “Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato il nome di Cruciani che però viene considerato una mina vagante. Molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok di Berlusconi che ha chiesto un cambio di rotta”.

Dopo i problemi che si sono creati nel corso della scorsa edizione, Berlusconi vorrebbe tenere un profilo più basso. Per questo motivo l’ipotesi Cruciani potrebbe presto tramontare ed allo stesso tempo Giulia Salemi potrebbe tornare in testa alla lista delle preferite di Signorini. La giovane influencer conosce senza dubbio il reality essendo stata due volte concorrente ed essendosi occupata dei social in studio fino a poche settimane fa.