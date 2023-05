Principe Andrea, disastro a corte: cacciato via di casa | Al verde e sotto sfratto

Il Principe Andrea rischia di scatenare una nuova polemica con coinvolti alcuni membri della famiglia reale: cosa sta succedendo.

La famiglia reale inglese torna a far discutere e non solo per quanto accaduto in America ad Harry e Meghan alle prese con il giallo che si è scatenato a seguito della notizia di un inseguimento che avrebbe messo in pericolo la loro vita.

Re Carlo infatti adesso rischia di finire al centro di un secondo braccio di ferro. Coinvolto in questa storia un personaggio molto scomodo della famiglia ovvero suo fratello minore il Principe Andrea. L’uomo in passato è finito al centro dello scandalo Epstein e si è ritrovato a dover gestire alcuni guai giudiziari.

Una storia che ha causato molti problemi a lui ed alla sua famiglia e non è finita qui. Non solo lo ha messo di fronte a problemi di natura economica ma adesso potrebbe anche costringerlo a rinunciare a casa sua.

Principe Andrea, posizione sempre più scomoda: le ultime

Dopo la scandalo Epstein, per Andrea le cose si sono complicate in quanto ha perso tutti i diritti da membro della famiglia reale. Una posizione che ha spinto molti a metterlo sullo stesso piano di suo nipote Harry ma la cosa rischia adesso di complicarsi. Suo fratello il Re ha infatti chiesto al quartogenito della regina di lasciare subito la sua casa ossia il Royal Lodge dove vive ancora con la sua ex moglie Sarah Ferguson.

Sua maestà vorrebbe togliere questa grande proprietà al fratello per donarla a William e Kate Middleton. I duchi del Galles al momento vivono ancora ad Adelaide Cottage e quindi in un luogo troppo modesto per il loro ruolo. Andrea dal canto suo è deciso a non cedere ma c’è un problema di natura economica da affrontare.

Royal Lodge, la battaglia del Principe Andrea: questione di numeri

La tenuta di cui stiamo parlando è composta da 90 acri ed ha un valore di 30 milioni di sterline. Andrea nel 2003 ha firmato un contratto di affitto che gli permetterebbe di vivere al Royal Lodge per almeno altri 75 anni. Secondo il Daily Mail però Andrea potrebbe dover lasciare andare la casa a causa dei costi di manutenzione.

Il Principe non percepisce più la stessa cifra che il suo ruolo da royal gli garantiva fino allo scorso anno. I guadagni attuali non gli permetterebbero di tenere quindi al meglio la tenuta e potrebbe quindi dover rinunciare a tutto e trasferirsi presso Frogmore Cottage al momento di proprietà di Harry e Meghan.