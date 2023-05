Luca Argentero, il triste annuncio durante l’intervista: “Non voglio più farlo” | Ormai è finito tutto

L’attore Luca Argentero ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno stupito tutti: secondo lui non si può più fare nulla.

Luca Argentero è uno dei volti più amati dagli italiani sia al cinema che in televisione. La sua carriera è costellata da tutti i successi che ha messo a segno negli ultimi 15 anni di carriera e non è finita qui.

Il noto attore in questi giorni è infatti tornato sul set per le riprese della nuova stagione di DOC – Nelle tue mani in ondail prossimo mese di gennaio. Una fiction di grande successo ed attesissima dal pubblico che non vede l’ora di vedere come andranno le cose per il protagonista.

L’attore ha per l’occasione anche rilasciato una nuova intervista durante la quale ha fatto una clamorosa ammissione su di una parte importante della sua vita.

Luca Argentero, gli inizi della sua carriera: dove tutto è cominciato

Argentero si è affermato nel mondo della recitazione grazie al ruolo di Lorenzo Marchetti nel film Saturno Contro del 2007. Una pellicola che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e da quel momento in poi non si è più fermato. Qualcuno però in quella occasione già lo conosceva perché la prima esperienza televisiva di Luca risale al 2003 quando è stato scelto per la terza edizione del Grande Fratello.

Il reality per lui è stato un vero e proprio trampolino di lancio e non a caso le grandi occasioni sono arrivate dopo il format. Da quel giorno sono trascorsi ormai 20 anni e l’attore ha di recente rivelato di non voler più parlare di quel periodo e per un motivo molto importante ma vediamo cosa ha raccontato.

Grande Fratello, le parole di Argentero: come sono cambiate le cose

Argentero ha in più occasioni evitato di parlare del reality ma non per ingratitudine verso il format che gli ha regalato il successo. Durante una recente intervista al magazine Rolling Stones, l’attore ha fatto chiarezza: “Sai perché non ne parlo? Perché non esiste più. Non ci sono più gli stessi ragazzi sconosciuti come noi. Ora è gente dello spettacolo che viene inserita in un contesto un pò grottesco in cui non mi riconosco più”.

L’attore ha concluso sottolineando: “Io ho un ricordo stupendo ma la nostra era un’altra roba“. Argentero non ha quindi fatto alcun passo indietro nei confronti del reality che per primo gli ha permesso di emergere. Il nodo della questione è che oggi si tratta di un format completamente diverso e ormai alla deriva.