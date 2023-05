Tragedia in casa Rai, la conduttrice se n’è andata così: è successo in queste ore | Non c’è niente da fare

Per la storica conduttrice è tempo di fare le valige: già decisa la sua nuova avventura e secondo i pronostici, il canale Rai è prossimo ad un calo di ascolti.

Ormai la scelta è certa e non c’è più niente da fare. Uno dei canali più visti della tv di stato chiude i battenti. A sorridere di questa decisione è certamente Discovery, ma anche Mediaset. Il programma infatti, rappresentava uno dei punti all’occhiello della Rai. Assieme alla trasmissione, anche la conduttrice se n’è andata; colei che assieme al collega, ha preso il timone della storica trasmissione per ben 20 anni.

Secondo i dati infatti, la domenica è il giorno dove si verifica la maggior distanza di ascolti tra Rai e Mediaset: la tv di stato è sempre stata a vantaggio, con 1,8 milioni in più rispetto all’azienda di Berlusconi.

La scelta di abbattere il programma gioverà dunque per le reti Mediaset? Molto probabilmente si, ma oltre all’addio della storica Luciana Littizzetto dobbiamo considerare un altro importante fattore: sia lei che Fabio Fazio presto entreranno in Discovery, sul Nove; condizione che potrebbe portare ad un ascesa della Rai, già segnata da questa chiusura.

Una tragedia in casa Rai: Luciana Littizzetto e Fabio Fazio abbandoneranno ufficialmente la tv di Stato e oltre a questo fattore, è ormai certa anche la chiusura a Che tempo che fa. Una scelta davvero azzardata, visto che il programma Che occupa una le prime quindici posizioni tra i programmi più visti di Rai3.

Addio a Luciana Littizzetto: la nuova avventura

Da quanto riportato da Il sole 24 ore, A conti fatti, il programma di Fabio Fazio affiancato dalla comica Luciana Littizzetto è il più visto di Rai3, con ben 2,4 milioni di telespettatori calcolati dai dati Auditel. In merito a questa situazione, i due conduttori non si sono di certo fatti mancare i commenti al riguardo. La Rai, si accorgerà ben presto della grave perdita.

Durante la puntata infatti, la conduttrice, prossima all’abbandono, non è riuscita proprio a mordersi la lingua, commentando ironicamente la vicenda. “Con le mani ciao ciao” ha intonato divertita. Fabio Fazio l’ha immediatamente ripresa, ma come solito fare, è stato al gioco della collega. “Proprio in questa giornata io eviterei di cantare una canzone come questa”. Non a caso, quello è stato il giorno del fatidico annuncio.

Oramai l’addio è stato dato e il contratto firmato. Luciana Littizzetto seguirà il collega nella prossima avventura che li vedrà protagonisti di un nuovo programma sul Nove in onda per questo autunno.