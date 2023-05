Tragedia Marco Predolin, l’annuncio che nessuno voleva è appena arrivato: “Adesso è finita” | Non c’è più niente da fare

Annuncio inaspettato e doloroso quello appena arrivato e che vede coinvolto il conduttore Marco Predolin: nulla più da fare.

Marco Predolin è stato per anni un noto conduttore e volto storico di casa Mediaset. Nella sua lunga carriera in televisione ha messo a segno numerosi e clamorosi successi. Niente a che vedere con gli ultimi anni che lo hanno al contrario visto ai margini.

Negli ultimi dieci anni circa ha infatti preso parte solo a due reality che per lui non si sono rivelati essere semplici. Prima ha preso parte nel 2017 al Grande Fratello Vip beccandosi una squalifica a seguito di una frase ritenuta ingiuriosa. Nelle ultime settimane ha invece partecipato all’Isola dei Famosi che si è poi visto costretto ad abbandonare.

Una situazione complicata che a quanto pare non è finita qui e che ha spinto il conduttore ad una decisione del tutto inaspettata.

Marco Predolin, l’esperienza all’Isola e la decisione più difficile: cosa sta succedendo

Il noto conduttore ha quindi scelto di nuovo di mettersi in gioco in un reality ed anche questa volta le cose non sono andate per il meglio. Predolin dopo una settimana è stato infatti eliminato al televoto e dopo alcuni giorni solo sull’Isola di Sant’Elena, si è visto costretto ad abbandonare il gioco a causa dei risultati di alcuni esami che hanno fatto preoccupare i medici.

Nel corso di una recente intervista a Novella 2000 ha spiegato: “Ho 72 anni e per vivermi appieno l’isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa, quando avevo entusiasmo e aspettative diverse”. Durante la stessa intervista ha poi annunciato: “Questa è stata la mia ultima esperienza televisiva“. Il conduttore ha quindi preso una decisione improvvisa e definitiva ma vediamo il motivo.

Predolin e l’addio alla televisione: svelati i motivi

L’ormai ex naufrago ed anche ex conduttore ha spiegato anche cosa lo ha spinto verso questa scelta. A tal proposito ha rivelato: “Non approvo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, attacchi, polemiche, volgarità e dinamiche in cui in passato sono stato coinvolto”. Predolin ha poi aggiunto: “La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi“.

Una pausa definitiva quindi quella di Predolin che anche nel corso della sua ultima apparizione all’Isola si è confermato deluso dal trattamento ricevuto e da quanto accaduto nell’ultimo periodo. Un finale senza dubbio amaro per lui che adesso avrà tutto il tempo di dedicarsi ad altro e soprattutto al ristorante in Sardegna di cui è proprietario