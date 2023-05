Ricordate Gabriella Golia, annunciatrice Mediaset? Oggi è completamente diversa | Ecco com’è ridotta

Il tempo è passato anche per Gabriella Golia: è cambiata lei, ma anche la sua vita; com’è oggi la storica annunciatrice Mediaset.

Il 21 dicembre 2002 è la data in cui Gabriella Golia dà il suo ufficiale addio alle reti Mediaset dopo 20 anni di servizio. Prima di allora la donna è stata una dei volti storici che hanno accompagnato i telespettatori durante gli annunci delle programmazione di Italia 1. La donna tuttavia, non era solamente colei che informava i telespettatori sui programmi e i film che sarebbero stati trasmessi, ma con tutta la sua bellezza, era diventata una vera e propria icona per le ragazze degli anni ‘80 che copiavano il suo stile e le sue acconciature.

Gabriella è stata anche conduttrice: dal 1997 al 2009 è stata al timone della striscia Aspettando Beautiful, per poi apparire successivamente dopo un periodo di stop sui canali Sky dal 2018 al 2019, dove ha presentato la serie televisiva 1994. L’abbiamo vista anche su Business24 con un programma di nome Business Life.

Uno sguardo magnetico e quel fascino che l’ha sempre contraddistinta. Gabriella Golia è stata indubbiamente una donna bellissima, che ancora oggi mantiene il suo fascino seppur il tempo sia passato anche per lei. Ad oggi infatti, da quando l’abbiamo conosciuta è completamente diversa.

L’addio alla televisione

Perchè è uscita dalle scene? A spiegarlo è stata proprio lei durante un’intervista al settimanale Oggi.“Ho scelto di fare la mamma, quando ho cambiato idea era troppo tardi”. C’è stato quindi un ripensamento da parte di Gabriella Golia, ma ad oggi sente la mancanza della tv? “Mancherebbe a chiunque abbia fatto questo lavoro. La tv è la tua linfa vitale, lavori per il pubblico”.

Gabriella Golia: oggi è completamente diversa

Sono passati diversi anni da quando non vediamo più Gabriella Golia in tv, ad oggi ha 64 anni ed è sposata con il medico chirurgo Marco Alloisio, l’uomo con cui è diventata mamma di Tommaso, nato nel 1997 e laureato in giurisprudenza. Abbiamo avuto l’onore di vederla dopo diverso tempo, ma questa volta sulle reti Rai, come ospite speciale a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nella puntata del 4 maggio 2023. La donna in questa occasione ha ripercorso il suo passato e ha parlato della sua vita attuale.

Nel ricordo del suo ruolo di annunciatrice ha espresso: “Il segreto per essere una brava annunciatrice? Ho cercato di essere molto confidenziale, volevo entrare nelle case delle persone, uscire dallo schermo”. Un mondo che a suo dire, è cambiato col tempo e che forse, non rappresenta più il suo modo di fare televisione.

Gabriella ammette che avrebbe voluto fare la ballerina: il suo sogno nel cassetto è quello di partecipare a Ballando con le stelle. Chissà se Milly Carlucci potrà mai prendere in considerazione la proposta; in fondo un personaggio come Gabriella Golia sarebbe una grande opportunità per entrambe.