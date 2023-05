Elena Sofia Ricci, violentata proprio da lui: ” Mi doveva riaccompagnare…ha abusato di me”

Un vero e proprio dramma quello di cui Elena Sofia Ricci si è ritrovata ad essere protagonista: il suo racconto shock.

Il nome di Elena Sofia Ricci è senza dubbio tra i più apprezzati e seguiti sia dal pubblico del cinema che della televisione. L’attrice negli anni ha prestato il volto a personaggi che sono poi risultati essere tra i più amati ed apprezzati.

Una carriera quindi ricca di grandi successi e di soddisfazioni grazie non solo al sostegno del pubblico ma anche certificato dalla critica e dai numeri. Se dal punto di vista professionale, l’attrice può senza dubbio quindi dirsi soddisfatta, le cose sono diverse sotto l’aspetto privato.

Oggi la Ricci ha una famiglia unita con basi solide ma nel suo passato si nasconde un grande dolore ossia una violenza di cui è stata vittima.

Elena Sofia Ricci, la dolorosa confessione: una sofferenza grandissima

Ci sono voluti tanti anni ma poi la Ricci ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto in uno dei momenti più difficili per lei. L’attrice ai microfoni di Domenica In ha infatti confessato di avere per anni conservato un segreto molto doloroso: “Una persona mi doveva riaccompagnare da un viaggio ed ha abusato di me. Mi fa ancora molto male, avevo 12 anni ed ero una bambina“.

Nel corso del suo sfogo ha anche rivelato il motivo dietro la sua decisione di tacere per anni: “Avevo un senso di colpa molto forte, mi vergognavo“. In realtà l’attrice ha anche aggiunto di non aver raccontato i dettagli dell’accaduto soprattutto perché decisa a proteggere sua madre ma vediamo quanto rivelato.

Elena Sofia Ricci, la violenza da bambina: cosa ne pensa oggi

L’attrice nel parlare di quanto accaduto ha ammesso: “Ho taciuto per il bene di mia madre. Per tanto tempo ho fatto in modo di non frequentare la famiglia poi quel signore è morto. Mi ero ripromessa però che alla morte di mia madre lo avrei detto“. Così è stato perché la Ricci ha parlato di questo episodio orribile solo dopo la scomparsa della donna più importante della sua vita.

Allo stesso tempo però l’attrice ha anche ammesso di aver commesso un errore ed ha inviato tutte le donne a denunciare e soprattutto alle bambine di non provare la vergogna che ha provato lei. Infine, la Ricci ha voluto mandare un messaggio anche agli uomini che secondo lei devono scendere in prima linea per chiedere maggiore protezione da parte della legge verso le donne.