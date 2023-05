Fabio Fazio, primi dettagli sull’addio alla RAI: spuntano cifre da capogiro | Non ha mai guadagnato tanto

Primi retroscena sul passaggio del noto conduttore Fabio Fazio a Discovery: i dettagli sul contratto e quanto potrebbe guadagnare.

La decisione della Rai è ormai ufficiale e confermata anche dallo stesso Fabio Fazio. Il conduttore il prossimo anno non farà ritorno e non sarà quindi un volto della nota rete televisiva. Secondo le prime indiscrezioni però non resterà a casa senza fare nulla.

Secondo alcune voci, il noto conduttore sta infatti per firmare un nuovo contratto e questa volta con il gruppo televisivo Discovery. Il nuovo piano di lavoro dovrebbe avere una durata di ben quattro anni e soprattutto per un duplice ruolo.

Infine, in queste ore sono emersi anche i primi dettagli per quanto riguarda i guadagni del conduttore che potrebbe portare a casa una cifra mai vista prima.

Fabio Fazio, l’addio alla Rai e la nuova occasione: i primi dettagli

La decisione della Rai di tagliare fuori Fazio dalla prossima stagione televisiva non è passata inosservata ed ha attirato numerose critiche. La sua uscita di scena non sarà indolore per il pubblico ma il conduttore può prendersi la sua rivincita con un contratto da migliaia di euro. In queste ore Il Corriere della Sera ha fatto a tal proposito le prime rivelazioni sulle cifre ed il titolo del nuovo format.

Sappiamo già e grazie alle dichiarazioni dello stesso conduttore quanto questi ha portato a casa in Rai. In questi anni ha guadagnato circa 2 milioni di euro per quattro anni e per un totale di circa 8 milioni di euro. Un dato a quanto pare più basso rispetto ai guadagni che dovrebbe invece portare a casa con il nuovo format in arrivo sul canale Nove.

Fabio Fazio, quanto sta per portare a casa: spuntano le cifre

Secondo quanto riferisce il noto quotidiano, con il nuovo contratto Fazio dovrebbe guadagnare 2,5 milioni di euro per ogni anno. Questa cifra se moltiplicata per i quattro anni del contratto equivale ad un compenso totale di 10 milioni di euro. Una cifra non indifferente a cui devono però essere aggiunti anche i guadagni di Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerback.

Per quanto invece riguarda il nome del noto format, Fazio detiene i diritti del marchio Che Tempo che Fa e quindi potrebbe tranquillamente inserirlo anche nella programmazione della nota rete. Questo anche perché il suo arrivo è previsto non solo come conduttore ma anche nel ruolo di editore non solo del suo format ma anche di diversi programmi in arrivo sulla stessa rete.