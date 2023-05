Ilary Blasi, tragedia in diretta: ha perso i sensi durante lo show | Intervento urgente

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, arriva un inconveniente che genera panico sia all’ Honduras che all’interno dello studio.

Inutile negare che questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata messa sotto la lente di ingrandimento. A meno di un mese dall’inizio infatti, non mancano le polemiche che hanno acceso le discussioni tra Ilary Blasi e Enrico Papi, in quanto si pensava che tra i due prima o poi scoppiasse il putiferio. Ilary è sempre stata infastidita dal fatto che l’opinionista intervenisse spesso.

Quanto riferito da Dagospia, la conduttrice sarebbe molto arrabbiata per come stanno andando le cose, condizione che influirebbe anche sulla sua vita privata: “Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile”.

D’altro canto troviamo nei naufraghi sempre più provati dalle sfide e dalle condizioni generali di vita sull’Isola: prima del ritiro di Alessandro Cecchi Paone, lo stesso divulgatore scientifico ha ammesso che si tratta di “un gioco al massacro”.

Tuttavia, questa è la sua terza edizione che partecipa senza completare il percorso, ma dietro le parole del divulgatore scientifico si cela un po’ di verità, a confermarlo questa settimana può essere tranquillamente Corinne Cléry, la concorrente è infatti, ha perso i sensi durante lo show.

Tragedia in diretta: Cléry abbraccia Alvin e sviene

La causa sarebbe la sua fobia per i serpenti, con cui ha dovuto imbattersi durante l’ultima prova de L’isola dei Famosi. La 5 puntata infatti, ha visto Cléry chiamata da Ilary Blasi a cimentarsi in una prova di coraggio. L’attrice francese, nel momento in cui doveva infilare la mano nella in una scatola, ma la concorrente non si fida, nonostante Alvin l’abbia rassicurata nell’assenza di rettili. La naufraga a questo punto si rifiuta, ma non solo: abbraccia Alvin e perde i sensi.

In tutto ciò, Ilary Blasi continua a parlare facendo finta di nulla e insistendo peraltro, di convincere l’attrice – ormai priva di conoscenza – a completare la prova. Sui social si sono scagliati contro la conduttrice accusandola di una mancanza di tatto ed empatia, critica che da tempo pervade la conduttrice. Molti utenti infatti, hanno difeso Cléry e la tematica delle fobie, dicendo che si tratta di un discorso delicato e non va sottovalutato.

Se la situazione sia stata “pompata”, questo non lo possiamo sapere, ma dal piccolo schermo possiamo notare un’evidente svenimento della donna, che peraltro ha richiesto un intervento urgente da parte di Alvin, che appare realmente preoccupato per la naufraga. A convincere Ilary Blasi è stato l’opinionista Enrico Papi, che assieme a Vladimir Luxuria, ha convinto la conduttrice a non insistere sul proseguimento della prova.