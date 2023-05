Francesca Fagnani, quella telefonata che non si aspettava: “Nessuno voleva farlo” | Non è stata la prima scelta

La conduttrice Francesca Fagnani ha parlato di una telefonata molto importante ed arrivata quando proprio non se lo aspettava.

Annata d’oro per la conduttrice Francesca Fagnani che in questi mesi ha messo a segno tutta una serie di vittorie. Dal punto di vista privato, la sua storia con il giornalista Enrico Mentana prosegue a gonfie vele. Così come anche la sua carriera con due importanti successi alle spalle.

Lo scorso mese di febbraio infatti la Fagnani ha preso parte al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice per una sera di Amadeus. Una vera e propria consacrazione per lei che in questa stagione televisiva ha messo a segno anche un secondo traguardo importante.

Dopo l’esperienza in seconda serata, alla conduttrice è stata infatti affidato il prime time di Rai 2 ma vediamo nel dettaglio come sono andate le cose.

Francesca Fagnani, l’arrivo in prima serata: un successo senza precedenti

La Fagnani è da diverso tempo la padrona di casa di un format di grande successo e dal titolo Belve. Ogni sera, la conduttrice ospita nel suo studio un volto noto della politica, della musica o della televisione in generale. L’ospite in questione viene sottoposto a tutta una serie di domande ed alcune anche difficili ed a cui però non è possibile tirarsi indietro.

Una formula vincente quella adottata dalla Fagnani e che le ha permesso anche di conquistare la prima serata del secondo canale della rete televisiva di Viale Mazzini. Dietro questa promozione però si nasconde un clamoroso retroscena in quanto la conduttrice non si aspettava proprio questa telefonata arrivata dopo svariati ostacoli e numerosi netti rifiuti ma vediamo quanto rivelato.

Belve, la rivelazione della Fagnani: una scelta coraggiosa

La nota conduttrice ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair. La Fagnani ha parlato di una scelta coraggiosa che ha deciso di fare quando è arrivata in prima serata con Belve. A tal proposito ha raccontato: “Mi è stato proposto un mese e mezzo prima della messa in onda. Nessuno ci voleva andare in quello spazio perché c’erano la Champions, tre programmi di informazione, una fiction e Le Iene”.

A quanto pare quindi la conduttrice non è stata la prima scelta della rete ma senza dubbio dal canto suo è stata molto coraggiosa. In ogni caso, la Fagnani ha portato a casa un grande risultato e l’azzardo le ha permesso di fare il colpaccio ma soprattutto di guadagnarsi una nuova occasione anche nel corso della prossima stagione televisiva.