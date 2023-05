Addio Enrico Papi, nessuno sapeva nulla: ecco cos’è successo | Non ce l’ha fatta a dirlo prima

Tensioni tra Ilary Blasi e Enrico Papi? L’opinionista sputa la verità su quello che sta realmente accadendo.

Da diverse settimane l’argomento tra Enrico Papi e i suoi presunti dissensi con la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi, stanno tormentando i media e il web: in rete non si parla d’altro, sembra proprio che i loro presunti scontri abbiano addirittura scavalcato la scena ai naufraghi delle Honduras.

Tutto iniziò da diverse battute che Ilary ha lanciato a Enrico Papi in merito alla sua costante presa di parola durante le puntate, anche quando non viene chiamato in causa. D’altronde Enrico Papi nasce come conduttore e la sua indole non può che essere quella, ma Ilary Blasi non ha visto di buon occhio questa presenza, magari sentendosi anche sovrastata.

Queste dinamiche tuttavia, spesso risultano inevitabili nel mondo della televisione, in quanto, dietro a questi personaggi si nascondono persone vere e spesso spontanee. Tuttavia, dietro ad un evento mediatico, subentrano inevitabilmente giudizi, pareri e aimè, critiche.

A saltare all’occhio, oltre alle risposte secche della conduttrice, è stato indubbiamente lo scherzo di Enrico Papi che ruba la busta a Ilary. Un gioco ingenuo e simpatico, ma viste le tensioni, la conduttrice ha etichettato in quel occasione il collega come infantile. In vista di questa onda Mediatica, Valerio Staffelli, inviato dello storico tg satirico, è andato ad intervistare il bombardatissimo Enrico Papi.

Non ce l’ha fatto a dirlo prima: Enrico Papi tira fuori la verità sul suo presunto Addio

Enrico Papi questa volta si è meritato il secondo Tapiro d’oro della sua carriera. A consegnarglielo è stato Valerio Staffelli che con l’occasione ha chiesto chiarimenti al opinionista dell’Isola dei Famosi. La prima domanda è stata quella inerente all’evento della busta; negli studi di Cologno Monzese, Valerio incrocia Enrico e gli chiede: “Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?”.

“No, quando faccio televisione io sono molto spontaneo. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così”. Ha risposto Enrico Papi che successivamente ha aggiunto: “Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma”. Con questa dichiarazione Papi ha voluto chiarire una questione che sta dando adito da ormai troppo tempo. Che non ci siano stati – o ci siano tuttora – eventuali attriti fra i due, questo non lo diamo per certo, ma per quanto riguarda la sua presenza all’Isola dei Famosi, sembra tuttora ben stabile. Questa entrata in scena nel reality però, ha causato a Papi non poche voci al riguardo, che difficilmente sta riuscendo a placare. In un post su Instagram lancia il suo sfogo, dove si ritrae in una foto con tanto di didascalia in inglese, in cui parla di “stupidi e invidiosi”, un messaggio generico che sicuramente porta un riferimento a chi, in questo periodo, ha cercato di sotterrarlo.