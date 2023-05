Fiorello, il terribile incidente in moto e la chiamata improvvisa: “Volevo stargli vicino” | Retroscena da brividi

Viene fuori un retroscena incredibile sul conduttore Fiorello e l’incidente in moto di cui è rimasto vittima: una chiamata da brividi.

Il conduttore e showmen Fiorello ha da pochi giorni spento 63 candeline. Un momento quindi magico per lui soprattutto dal punto di vista professionale. Da diversi mesi a questa parte è infatti il padrone di casa di Viva Rai 2 ossia un format di successo in onda dal lunedì al venerdì alle prime ore del mattino.

Un format che ha permesso in questi mesi alla rete di mettere a segno risultati vincenti e che con ogni probabilità verrà rinnovato anche nel prossimo futuro. Un successo che arriva dopo quello maturato alcuni anni fa sul palco del Festival di Sanremo con Amadeus.

Proprio sul palco della nota kermesse musicale, il conduttore ha rivisto un amico ossia il tennista Novak Djokovic che di recente ha parlato proprio di lui.

Fiorello, l’amicizia con Novak Djokovic: come sono andate le cose

Il primo incontro tra il noto conduttore ed il campione di tennis è andato in scena nel 2011. Lo stesso Fiorello ha rivelato di esserselo trovato fuori dalla roulotte e da quel momento sono diventati amici. Emblematica la scena dei due impegnati proprio in quel periodo sul campo da tennis con delle padelle durante la prima serata dello show “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

Dopo quel momento i due non si sono a quanto pare mai allontanati e non a caso si sono poi ritrovati anche sullo stesso palco del Festival di Sanremo nel 2020 con Fiorello come co-conduttore e il tennista come ospite. Vi è però un altro episodio che li lega in modo indissolubile ed è per anni rimasto nascosto ma proprio di recente Djokovic ha scelto di rivelare come sono andate le cose.

Novak Djokovic, la rivelazione su Fiorello: un momento delicato

Il noto campione di tennis ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una sua intervista al Corriere della Sera. In questo frangente, Djokovic ha parlato della sua amicizia con Fiorello ed ha raccontato: “Lui è un fenomeno. Altri comici fuori dalla scena sono tristi mentre lui non smette mai di scherzare“. Il campione ha anche raccontato di quando il conduttore è stato vittima di un incidente in moto nel 2014.

A tal proposito ha rivelato: “Quando è caduto dalla moto, l’ho cercato per stargli vicino“. Nel momento più difficile per il conduttore è quindi arrivato a sostenerlo anche il noto campione di tennis che si è quindi confermato un grande amico. Un episodio molto importante e che a quanto pare li ha uniti ancora di più.