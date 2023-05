Meghan Markle, la verità su Harry: “A Londra ha cercato di farlo” | Lo ha fatto davvero

Un gesto quello del principe Harry che rischia di rivelarsi un vero e proprio tradimento alle spalle di Meghan Markle.

Nonostante la decisione dei duchi del Sussex di lasciare Londra per vivere in tranquillità, le cose in casa di Harry e Meghan non sono poi così semplici. I due da ormai più di tre anni sono sempre al centro dell’attenzione ed ogni loro mossa viene studiata ed analizzata nel dettaglio.

Contro di loro in questi anni sono state formulate diverse accuse che però la coppia ha sempre affrontato insieme. Un dettaglio non da poco che ha sempre confermato la loro unione. Qualcosa adesso però rischia di cambiare perché a Londra è accaduto qualcosa di inaspettato.

Subito dopo l’incoronazione di Re Carlo è emerso un clamoroso retroscena con protagonista il principe Harry che si è presentato alla cerimonia da solo.

Re Carlo, l’arrivo di Harry all’incoronazione: solo e senza Meghan

Lo scorso 6 maggio è andata in scena la tanto attesa incoronazione di Re Carlo davanti a tutti i suoi sudditi e tutta la sua famiglia o quasi. Sua maestà ha infatti visto arrivare a Londra per l’occasione anche il suo secondogenito Harry che ha scelto di esserci nonostante il braccio di ferro in corso con suo padre, Camilla, suo fratello William e la cognata Kate Middleton.

Al contrario invece la Markle ha scelto di disertare l’evento e di trascorrere il fine settimana con gli amici e con il figlio Archie nel giorno del suo compleanno. Una scelta che secondo alcuni potrebbe confermare la distanza tra i due coniugi che da mesi sono al centro di voci di divorzio. Un dettaglio adesso potrebbe però peggiorare la situazione e tutto questo a causa di Harry.

Principe Harry, la richiesta formulata a Londra: crisi nera con Meghan?

Secondo i bene informati, una volta arrivato a Londra, Harry sarebbe stato accolto con freddezza. Le uniche a rivolgergli la parola sembrerebbero essere state le cugine Beatrice ed Eugenia di York. Alle due avrebbe anche rivelato un dettaglio non da poco: “Ho cercato di incontrarli ma non hanno voluto“. Il riferimento è senza dubbio al padre Carlo ma soprattutto al fratello William che dei due sembrerebbe essere quello meno aperto al dialogo.

Questo tentativo di riavvicinamento alla sua famiglia di origine da molti è stato visto come uno sgarbo alla Markle assente in quel momento. Allo stesso tempo questo gesto per molti è una conferma del fatto che i Sussex stiano vivendo un momento complicato per il loro rapporto.