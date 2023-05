Risveglio tragico per Paolo Bonolis, purtroppo la situazione è precipitata di colpo: è successo in queste ore

Brutte notizie per il conduttore che ha subito un drastico calo di ascolti: tra la spietata concorrenza e un’ipotetica chiusura.

Paolo Bonolis è da sempre padrone indiscusso di diversi programmi di successo di Canale 5, uno tra questi è Avanti un Altro, che si è sempre battuto con il padrone di casa della concorrenza preserale: Flavio Insinna con L’Eredità. Tra le due reti avversarie, il programma di Rai 1 ha sempre avuto la meglio su Bonolis, ma la differenza di ascolti che è avvenuta Lunedì 15 maggio ha sicuramente causato un risveglio tragico per il conduttore.

La Rai in questo periodo storico sta vivendo attimi di forti cambiamenti da quando Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, ha dato le sue dimissioni “nell’interesse dell’azienda”. Il cambiamento più significativo riguarda l’uscita di scena di Fabio Fazio, ma secondo alcune voci, anche Flavio Insinna rischia di fare le valige ben presto.

Per il momento però, continua a dare filo da torcere allo storico conduttore Mediaset, che per di più ha chiuso questa stagione il 28 aprile, lasciando spazio alle repliche di Avanti un Altro. Flavio Insinna quindi, è sicuramente più avvantaggiato visto che la trasmissione lo vedrà al timone delle nuove puntate de L’Eredità fino al 19 giugno, ben due settimane in più rispetto al previsto.

Si tratta di una semplice concorrenza, se non fosse che poco tempo fa, Marco Salvati, sceneggiatore di Avanti Un Altro, ha ammesso che la prossima edizione di Avanti un Altro potrebbe essere l’ultima; ma vediamo nel dettaglio.

Drastico calo di ascolti per Avanti un Altro: la situazione è precipitata

Lunedì 15 maggio, come riportato da Davidemaggio.it, Su Canale 5 Avanti il Primo! Story segna 1.679.000 spettatori (15%) mentre Avanti un Altro! Story ha interessato 2.777.000 spettatori (18.9%). Se paragoniamo la concorrenza, noteremo una grossa differenza. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.975.000 spettatori (24.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.133.000 spettatori (26.8%).

In totale, nella seconda parte della prima serata troviamo una differenza di telespettatori attivi del ben 5,2%: si tratta di uno dei dati più bassi registrati. La premessa va fatta: nelle ultime settimane abbiamo visto le repliche di Avanti un Altro, ma i dati comunque non hanno quasi mai superato L’Eredità. A preoccupare infatti, è stato lo sceneggiatore Marco Salvati con la sua frase pronunciata a Casa Pipol, il podcast della pagina Instagram The Pipol News: “Probabilmente il prossimo sarà l’ultimo anno di Avanti un altro. Un po’ per volontà del conduttore e poi perché il programma ha fatto il suo percorso. Questa nuova stagione di Avanti un altro è stata molto fortunata, questo è il 12° anno”.

Ad ogni modo, in questo periodo il conduttore è alle prese con le registrazioni di Ciao Darwin, lo storico programma di successo, con la sua nuova stagione slittata in autunno a causa dei ritardi nelle riprese.