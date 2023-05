Daniele Bossari, la sua vita divorata dal cancro: “Momenti di grande dolore” | Ecco come l’ha ridotto

Daniele Bossari si è ritrovato a vivere un momento molto difficile a causa del cancro che ha cambiato la sua vita: il racconto shock.

Il nome di Daniele Bossari è noto al grande pubblico italiano grazie alla sua lunga esperienza di conduttore. Negli anni è stato infatti il padrone di casa di numerosi format di successo ed alcuni sono anche tra quelli che il pubblico ricorda ancora volentieri: da MTV, al Festivalbar fino a Top of the Pops.

Nel 2017 è poi tornato sotto la luce dei riflettori in quanto il conduttore ha scelto di mettersi in gioco nella casa del Grande Fratello Vip. Una lunga ed emozionante avventura per lui che ha poi vinto il reality superando anche l’avversario in finale ossia Luca Onestini.

Dopo questa esperienza sono arrivati nuovi progetti, un matrimonio ma anche una malattia devastante che ha cambiato tutta la sua vita.

Daniele Bossari, la malattia che ha cambiato tutto: il racconto di Filippa

Durante la semifinale del suo Grande Fratello Vip, il conduttore si è inginocchiato ed ha chiesto alla storica compagna Filippa Lagerback di sposarlo. La showgirl ha accettato subito ed i due finito il reality hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore alla presenza anche di Stella, la figlia nata nel 2003 dalla loro unione. Un amore quello tra i due molto forte e che si è visto costretto ad affrontare anche un periodo complicato.

Attraverso un post pubblicato sui social, lo scorso anno Bossari ha rivelato a tutti di stare affrontando una grave malattia. Il conduttore ha raccontato di avere un tumore alla gola contro cui adesso sta combattendo. I dettagli di questa battaglia li ha rivelati proprio Filippa ma vediamo nel dettaglio.

Filippa Lagerback, le sue parole sulla malattia di Daniele: una battaglia che continua

La nota conduttrice ha deciso di rilasciare una nuova intervista al Corriere della Sera ed ha rivelato: “Non ho mai pensato ad un domani senza di lui. Sono un’ottimista cronica e non ho mai pensato al peggio. Ci siamo affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che ci dicevano i medici. Poi certo, il cancro fa paura ed anche io ho avuto momenti di dolore ma li ho superati“.

La Lagerback ha poi sottolineato come si siano presi per mano ed insieme abbiano affrontato questa battaglia dura che non ha mai messo in crisi la loro storia. Bossari dal canto suo adesso è in follow up e quindi sta meglio anche se non può ancora abbassare la guardia.