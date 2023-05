Emanuele Filiberto, disastro in Sicilia: “Sono tutti in ospedale” | La situazione è grave

Racconto spaventoso quello di Emanuele Filiberto che in poche ore si è ritrovato a vivere un dramma: le sue parole.

Emanuele Filiberto non è solo un membro e rappresentate della casa Savoia ma negli anni è divenuto anche un personaggio televisivo. In particolare si è messo in gioco in diversi ruoli ed in qualche modo ha sempre stupito il pubblico.

In passato è stato infatti cantante e si è anche classificato secondo al Festival di Sanremo. Inoltre si è messo in gioco come ballerino per Ballando con le stelle, come conduttore di alcuni format ed infine come giurato durante la fase serale di Amici di Maria De Filippi.

Di recente si è invece lanciato in una nuova avventura che lo ha però costretto a fare i conti con un bruttissimo episodio di avvelenamento ma vediamo con ordine.

Emanuele Filiberto, la nuova avventura calcistica: episodio shock

Dallo scorso 2022, Emanuele Filiberto ha scelto di seguire una sua grande passione ovvero quella per il calcio. Prima ha deciso di comprare a titolo gratuito l’Associazione Calcio Savoia 1908 di Torre Annunziata, all’inizio di questo anno è invece divenuto il proprietario del Real Agro Aversa. Proprio con la squadra del casertano si è ritrovato a vivere un vero e proprio incubo.

In occasione di una trasferta in Sicilia per la gara contro il Ragusa, il club ha deciso di dormire in un albergo della zona. Secondo Emanuele Filiberto proprio qui però è accaduto qualcosa di molto grave. Come riportato da Il Mattino, il presidente del club ha infatti rivelato: “Hanno avvelenato la mia squadra“.

La denuncia di Emanuele Filiberto: i dettagli ed il retroscena

Il quotidiano Il Mattino ha riportato nel dettaglio le dichiarazioni del noto presidente che ha deciso quindi di fare alcune precisazioni: “Non voglio fare nessuna illazione ma l’unica cosa certa è che i nostri calciatori sono tutti in ospedale. Durante il viaggio di ritorno è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno dove sono stati tutti ricoverati”. Una storia che però appare poco chiara anche per un secondo dettaglio.

Nelle ore prima della partita e dopo il malore che ha colpito alcuni giocatori, il club aveva anche chiesto di rinviare la partita senza successo. La squadra si è vista costretta a scendere in campo con le riserve rimediando così anche una brutta sconfitta. Intanto il club ha già denunciato la struttura che li ha ospitati mentre nei prossimi giorni farà di tutto per poter rigiocare la partita.