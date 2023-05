Addio Corrado Tedeschi, non meritava una fine del genere: hanno provato di tutto

Corrado Tedeschi, il noto volto di Mediaset è sparito dai nostri schermi: il conduttore ha accusato il sistema di essere sopraffatto da “poteri forti”.

Corrado Tedeschi è nato a Livorno il 20 luglio 1952, e nella sua carriera televisiva è riuscito a conquistare il rispetto del pubblico e della critica. Figlio di un ufficiale della Marina Militare, vive la sua infanzia in giro per il mondo tra le varie basi italiane.

Quando era solamente un ragazzo, prima di diventare un conduttore stimato in tutta Italia, ha tentato la carriera calcistica, giocando nel ruolo di attaccante nelle giovanili della Sampdoria; ma Tedeschi in realtà, coltivava un’altra passione, quella della recitazione.

Il giovane Corrado infatti, si iscrive all’accademia del Teatro Stabile di Genova e nel mentre, si esibisce come animatore e presentatore nelle radio e televisioni liguri. Il suo talento non passa di certo inosservato, e questo Corrado lo sa bene, visto che ben presto partecipa al concorso “Un volto per gli anni ‘80”, concorso che gli permette di ottenere un ruolo prestigioso nel programma di Rai1 Musica d’estate.

Da quel momento nessuno riesce più a fermare il conduttore: partecipa in vesti di concorrente al programma M’ama non m’ama su Rete 4, fino ad arrivare a condurre programmi prestigiosi di quei tempi come Doppio slalom e Il gioco delle coppie, l’indimenticabile format di Canale 5.

Successivamente lo vediamo a Buona Domenica, Stranamore e Sabato al Circo; finché nel 1999 torna nella tv di stato, il posto dove tutto ebbe inizio. Corrado torna in Rai, ma nel frattempo divide la sua carriera tra televisione e teatro, altra sua grande passione. L’abbiamo visto più volte in veste di attore televisivo in Un posto al sole, Le tre rose di Eva 4 e il celebre Don Matteo. In maniera discreta e silenziosa, piano piano Corrado Tedeschi sparisce dal piccolo schermo, in realtà, non è stata una sua decisione, o meglio, ammette che dietro al mondo televisivo si cela un sistema difficile da definire.

L’addio di Corrado Tedeschi

Durante un’intervista, il conduttore ha spiegato il motivo per cui secondo lui, non l’avrebbero più chiamato in nessun programma. L’uscita di scena di Corrado non è passata di certo inosservata, in quanto, come ammette lui stesso: “L’ultima trasmissione che ho fatto alla Rai, Sabato, Domenica e…, ha ottenuto il 35% di share, è arrivata dopo anni di Cominciamo bene, un altro grande successo di consensi” – ammettendo – “Ho solo la simpatia del pubblico che è la mia più grande raccomandazione”.

Il pubblico ancora oggi stima il conduttore, proprio per questo motivo non meritava una fine del genere, ma Corrado ha dovuto abbandonare la televisione dedicandosi al teatro, ambiente che lui considera per certi aspetti più serio. “Nel teatro si lavora con dei professionisti, nella televisione invece non sempre è così”, ha ammesso Tedeschi lanciando una frecciatina a quel sistema che non l’ha più preso in considerazione.

Corrado Tedeschi non meritava una fine del genere, ma dice no al sistema

Ad oggi si è dedicato interamente alla sua carriera teatrale, ma di recente l’abbiamo rivisto sul piccolo schermo alle prese con la conduzione di Top Secret, un programma del canale Business24, sul canale 824 di Sky, sul canale 410 del digitale terrestre nazionale e sul canale 422 di Tivùsat, che tratta tematiche inerenti all’imprenditoria.