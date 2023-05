Addio Sophia Loren, la tragedia ha dilaniato il cuore di tutti: non sembra esserci più nulla da fare

Come dimenticare un volto come quello di Sophia Loren: L’attrice, oltre ad essere uscita dalla scena, sembra non apparire più in nessun evento, che fine ha fatto?

Iconica, talentuosa e piena di fascino: questi sono solo alcuni aggettivi per descrivere un’attrice come Sophia Loren, la donna che ha lasciato il segno nel mondo cinematografico mondiale. Sophia Loren è nata a Roma nel 1934 e la sua carriera, non a caso, è stata costellata di successi. Durante l’infanzia si trasferisce a Pozzuoli, luogo dove trascorre l’infanzia. La sua tenera età la porta ben presto nel mondo dello spettacolo, dove inizia a recitare in pellicole come Pane, amore e…, Un marito per Cinzia e La baia di Napoli.

Il suo talento non passa di certo inosservato, anzi, la donna riesce a sfondare nel grande schermo tanto da essere stimata in tutto il mondo. L’attrice infatti, trionfa agli Oscar nel ‘60 con il film diretto da Vittorio De Sica La ciociara, che fu tradotto all’estero con il titolo Two women. Per quanto sia stato un traguardo davvero importante, a distinguerla dalla massa è stato il fatto che la donna sia riuscita a ottenere per la prima volta nella storia del cinema, un Oscar come attrice italiana in un film italiano.

Per quanto prestigioso, questo fu solamente uno dei numerosi riconoscimenti all’attrice: Sophia ottenne premi come il Golden Globe, il Leone d’oro, il Grammy Award e molti altri. La donna riesce addirittura a ottenere la famosissima e tanto ambita stella del Hollywood Walk of Fame.

Insomma, inutile negare il suo successo, come è impossibile nascondere che l’attrice ad oggi ha quasi 89 anni; ma una domanda sorge comunque spontanea: perché Sophia Loren non rilascia più interviste e ha rifiutato la sua partecipazione a diversi eventi di fama mondiale? Si tratta delle sue condizioni di salute? La risposta in realtà, è davvero inaspettata.

Sophia Loren, non c’è stato più nulla da fare

La sua uscita di scena ha dilaniato il cuore di tutti e tra le varie ipotesi si è pensato che la donna avesse abbandonato i riflettori a causa di gravi problemi di salute, comprensibili con l’avanzare dell’età. Alla fine è anche bello ricordare un’artista del suo calibro come una figura iconica in stile Mina, che evoca tuttora l’eleganza senza tempo, la bellezza e il fascino che la contraddistigue. In realtà, dietro alla sua decisione si cela una necessità di evadere, non solo dai riflettori, ma proprio dal nostro paese.

Non sembra più esserci nulla da fare, anche se Sophia stessa ha ammesso in una rara intervista che le manca il mondo del cinema. L’ultima apparizione l’abbiamo vista nel 2022, quando la donna prende parte al film La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Questa è stata la sua unica comparsa negli ultimi anni, visto che la donna ha deciso di godere del meritato riposo in Svizzera a Ginevra, luogo dove si è trasferita da qualche anno con i figli e il marito Carlo Ponti, deceduto a gennaio 2007. Tuttavia, in diverse occasioni Sophia torna a Roma, a trascorrere del tempo libero nella sua città natale.