Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara: “Mi hanno violentata” | Una vera tragedia

La cantante Chiara Iezzi nel corso di una recente intervista con la sorella Paola ha rivelato di essere stata vittima di una violenza.

Il duo formato dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi è tornato al centro dell’attenzione. Alcuni mesi fa, dopo tanti anni di assenza dalle scene, le due sono infatti tornate a cantante su di un palco ed anche molto importante ossia quello del Festival di Sanremo.

Un ritorno in grande stile a cui ha fatto seguito anche un album con nuovi brani ma anche vecchi successi realizzati in collaborazione con artisti del momento. Un progetto di cui le due hanno scelto di parlare nel corso di una recente intervista ai microfoni di Verissimo.

Le due cantanti ne hanno approfittato anche per parlare di alcuni momenti difficili della loro vita ed in particolare Chiara ha rivelato di una violenza.

Paola e Chiara, il ritorno sulle scene ed il retroscena shock

Il ritorno sulle scene di Paola e Chiara ha infiammato il pubblico e coloro che per anni si sono chiesti cosa stessero facendo le sorelle Iezzi dopo l’addio alla musica. Le due giovani artiste hanno scelto di fare il punto sugli ultimi anni ai microfoni di Verissimo. Incalzate dalla padrona di casa Silvia Toffanin hanno rivelato di essere state per un pò di tempo distanti e di come questo sia servito ad entrambe per ritrovare la giusta armonia.

Nel corso della stessa intervista hanno però fatto anche ulteriori rivelazioni soprattutto sul loro privato e non solo sulla vita sentimentale. In particolare, Chiara ha raccontato di un brutto episodio che ha segnato la sua vita e si tratta di una violenza di cui è stata vittima diversi anni fa.

Chiara Iezzi, la violenza che le ha cambiato la vita: le sue parole

Nel corso quindi di questa intervista ai microfoni di Verissimo, la Iezzi ha raccontato: “Quando avevo 8 anni in campeggio ho subito una violenza. Un ragazzino mi ha strattonata e mi ha portata in un luogo appartato. Credo che abbia influito molto sul mio carattere, sono rimasta timida ed introversa”. Questo non è a quanto pare però stato il suo solo momento difficile.

La cantante ha infatti rivelato di essere stata vittima per tanto tempo anche di attacchi di panico: “Oggi sono in terapia e mi ha aiutata con la mia timidezza“. Oggi quindi Chiara ha una nuova consapevolezza di se stessa e soprattutto ha accettato anche quelle che sono le debolezze del suo carattere.