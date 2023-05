Helena Prestes, come si è ridotta all’Isola: “Sono debole, senza forze” | Le sue condizioni preoccupano

Helena Prestes ha di recente fatto preoccupare i suoi fan ma anche alcuni concorrenti dell’Isola: le sue ultime parole.

La vita in Honduras è complicata e i tanti concorrenti che negli anni hanno preso parte all’Isola dei Famosi lo hanno confermato. I naufraghi che scelgono di mettersi in gioco devono infatti fare i conti con notti difficili, condizioni meteo avverse, mancanza di cibo ed animali fastidiosi.

Il più grande problema è senza dubbio quello relativo al cibo che mette alla prova il fisico dei concorrenti che spesso devono chiedere aiuto ai medici. Allo stesso tempo rappresenta un problema anche per la tenuta mentale e lo conferma un recente episodio.

La naufraga Helena Prestes si è infatti ritrovata a vivere un momento di sconforto e la sua reazione ha spaventato tutti.

Helena Prestes, il suo momento sull’Isola: si è complicato tutto

La giovane modella brasiliana è arrivata in Honduras con tutte le buone intenzioni ma soprattutto facendosi forza sul suo passato. Helena ha infatti raccontato della sua infanzia e di quando si è ritrovata a vivere in condizioni difficili e con poco cibo a disposizione. Quanto sta accadendo però sull’Isola ha cambiato questo suo pensiero e un recente sfogo lo conferma.

La tribù degli hombres ha infatti vinto la prova ricompensa dell’ultima puntata andata in onda e così ha ricevuto gli ingredienti per la pizza. Gli uomini hanno quindi preparato tutto ed hanno finalmente potuto mangiare qualcosa in più. Tutto davanti agli occhi degli altri naufraghi che invece non hanno ricevuto nulla, compresa la Prestes che a quel punto si è lasciata andare ad una crisi di pianto che ha preoccupato alcuni dei presenti.

Isola dei Famosi, la crisi e le condizioni di Helen: grande preoccupazione

Helena si è prima sfogata con le compagne Paola e Corinne, poi si è rivolta al confessionale: “Non ce la faccio, non voglio più, non mi interessa. Mi sento debole, senza forze. Sento che queste persone non mi conoscono, mi hanno attaccata. Non posso fare niente che mi dicono che sto recitando, ti rendi conto. Mi sento completamente sola, non posso essere me stessa”.

A quanto pare quindi la naufraga non sta solo soffrendo la fame e per le condizioni sull’Isola. La modella si sente anche accerchiata dai compagni che sembrano non avere una buona idea della modella. Sui social in molti le hanno mostrato la loro vicinanza ma sarà importante farlo in occasione del televoto in corso e di quelli che con ogni probabilità la vedranno ancora coinvolta.