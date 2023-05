Re Carlo, gravi offese dopo l’incoronazione: “Cog**one, fannullone” | Scoppia un caso internazionale

Scoppia un nuovo scandalo legato alla recente incoronazione di Re Carlo e questa volta a causa di un noto volto italiano.

Lo scorso sabato 6 maggio è andata finalmente in scena l’incoronazione di Re Carlo. Un appuntamento attesissimo dai membri della famiglia reale ma anche dal popolo inglese e da una grande fetta di pubblico internazionale.

Lo confermano i numeri fatti registrare anche in Italia dalle diverse reti televisive che hanno scelto di seguire e commentare l’evento in diretta. Come accade per questi grandi eventi non sono mancate le indiscrezioni, i retroscena shock ed anche qualche frecciatina al veleno.

Tra queste rientra senza dubbio anche il commento di un noto volto italiano che si è lasciata andare forse a qualche insulto di troppo.

Re Carlo, volano insulti sui social: si tratta di un volto italiano

Le immagini dell’incoronazione di Carlo hanno inevitabilmente fatto il giro del mondo. Un evento che ha catalizzato l’attenzione di tutti anche perché sono stati invitati alcuni dei personaggi più in vista ma soprattutto un grande numero di autorità e capi di stato: dalla moglie di Joe Biden, ai reali di Spagna, dalla moglie di Zelenski al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

Un numero così nutrito quindi di uomini e donne della politica che a qualcuno proprio non è piaciuto. In questo caso stiamo parlando della nota showgirl italiana Jo Squillo che si è scagliata contro l’evento, contro il nuovo re con parole che hanno scatenato un vero e proprio caos.

Jo Squillo sbotta, commento durissimo sui social: le sue parole infuocate

Nella sua lunga carriera, la nota showgirl si è fatta portavoce di tante iniziative molto importanti: dalla violenza sulle donne al caso Chico Forti. Di recente è invece scesa in strada per una manifestazione organizzata per chiedere la pace in Ucraina. Nel farlo con un post si è scagliata contro Re Carlo: “Se i 200 capi di stato che sono andati all’incoronazione di un cog**one fannullone che ha vissuto fino a 75 anni all’ombra di sua madre, fossero andati un anno fa a Mosca per convincere Putin a fermare la guerra, oggi non ci sarebbero tutti questi morti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Le sue parole hanno scatenato i commenti di coloro che hanno condannato il paragone ed invitato la Squillo ad avere rispetto della storia della famiglia reale. Dal canto suo, la showgirl non ha fatto alcun passo indietro: “Viva la repubblica e abbasso la monarchia“. Parole senza dubbio durissime che hanno scatenato quindi grande indignazione sui social.