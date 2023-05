Eurovision, gli artisti in gara hanno dato scandalo: “Completamente nudi” | Lo hanno fatto sul palco

Retroscena scandalo su un gruppo di artisti in gara durante questa edizione degli Eurovision: costretti a pagare una multa.

Come accade di consueto i primi giorni del mese di maggio tutta l’attenzione del mondo della musica è rivolta agli Eurovision. Nel dettaglio stiamo parlando del festival della musica internazionale che ogni anno vede gli Stati membri dell’Unione europea sfidarsi.

Ogni Stato coinvolto sceglie, attraverso il sistema che ritiene più giusto, l’artista che deve salire sul palco. Chi ottiene la vittoria, ottiene anche il privilegio di organizzare l’edizione successiva della kermesse musicale. L’edizione adesso in onda rappresenta una piccola eccezione ed a breve vi diremo il motivo.

Intanto però è bene segnalare un clamoroso retroscena che vede coinvolti alcuni artisti in gara a quanto pare multati perché completamente nudi.

Eurovision, i dettagli dell’edizione in onda: artisti nella bufera

In questi giorni sono in corso le semifinali per decidere quali paesi potranno prendere parte alla finale il prossimo sabato 13 maggio. Per quanto riguarda l’Italia, l’artista in gara è sempre il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ed in questo caso è quindi Marco Mengoni con il brano Due Vite. L’Italia fa parte delle cinque grandi nazioni e quindi ha già un posto di diritto in finale.

L’appuntamento adesso è quindi con tutte le altre nazioni in quel di Liverpool, la sede scelta per questa edizione. Lo scorso anno è stata l’Ucraina a trionfare ma la guerra ancora in corso non ha permesso alla macchina organizzativa di lavorare all’evento. Proprio dalla città inglese arrivano ogni giorno indiscrezioni sui cantanti in gara e a tal proposito i Let 3 hanno un precedente del tutto inaspettato.

Let 3, lo scandalo in Croazia: multa salatissima

Il gruppo dei Let 3 in questi giorni è salito sul palco degli Eurovision in rappresentanza della Croazia e ha già lasciato il segno. Non solo con la scelta degli abiti ma anche per la scelta della canzone. Il loro brano è una vera e propria denuncia contro la guerra ed un monito a lottare per la pace. Il testo ed il titolo sembrano inoltre un vero e proprio riferimento alla Russia.

In ogni caso questo non è il solo dettaglio che ha attirato l’attenzione. Durante la loro esibizione, la regia ha infatti rivelato un clamoroso retroscena: “Nel 2006 i Let 3 sono stati multati per aver tenuto un concerto completamente nudi“. Il gruppo potrebbe quindi regalare in ogni momento un clamoroso colpo di scena ed infiammare anche la nota kermesse musicale internazionale.