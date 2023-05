Alba Parietti sconvolta, la notizia è appena arrivata: non c’è più nulla da fare | Non ce l’ha fatta

Novità sconvolgente per la conduttrice Alba Parietti costretta a fare i conti con una nuova delusione: cosa sta succedendo.

Alba Parietti ha di recente rilasciato una nuova intervista per fare il punto e tirare le somme sia dal punto di vista privato che professionale. La conduttrice si è detta soddisfatta sotto tutti i punti di vista ma forse ancora non sapeva del clamoroso colpo di scena appena arrivato.

La nota showgirl italiana deve infatti fare i conti adesso con un nuovo clamoroso dietrofront da parte della Rai e che senza dubbio non le farà piacere. Nei mesi scorsi alla conduttrice è stato affidato il timone di un programma che però non ha ancora visto la luce. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto nei mesi scorsi e cosa sta succedendo adesso.

Alba Parietti, il suo ritorno in tv è un giallo: l’ultimo colpo di scena

Da ormai diversi mesi la Parietti si trova a gestire un vero e proprio giallo. La scorsa estate è infatti stato annunciato il suo ritorno da conduttrice al timone di un format il cui titolo è Non Sono Una Signora. Nel dettaglio si tratta di un programma dedicato al mondo delle drag queen e che sarebbe dovuto andare in onda in prima serata su Rai 2.

Gli appuntamenti con il noto format sono stati già girati e montati ma la messa in onda tarda ad arrivare. All’inizio, lo show era previsto per lo scorso autunno salvo poi decidere di spostarlo all’inizio della primavera. Poco prima del mese di marzo, la messa in onda è stata spostata prima ad aprile e poi a maggio ma a quanto pare la situazione è cambiata ancora.

Non Sono Una Signora, cambia di nuovo la programmazione: tutto rimandato

Fino a pochi giorni fa, l’inizio del format era previsto per martedì 16 maggio e sempre in prima serata. A quanto pare anche questo appuntamento è stato cancellato. Come riferito dal portale Biccy bisognerà attendere ancora per poter vedere la Parietti alla conduzione. Arrivati a questo punto, secondo alcune clamorose indiscrezioni, lo show potrebbe slittare non di alcune settimane ma di mesi.

Il noto sito ha infatti sottolineato come il pubblico potrebbe assistere allo show in piena estate ed addirittura non più nella fascia principale ma in seconda serata. Una scelta che rischia di aprire un caso anche perché non è chiaro il motivo dietro questo continuo rimandare. Non è dato sapere se si tratta di un problema di programmazione, tecnico o legato alle strategie della rete.