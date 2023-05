Ambra Angiolini non può stare più zitta, tutta la verità sul flirt con Boncompagni: cosa succedeva nei camerini

La nota attrice e conduttrice Ambra Angiolini costretta ad intervenire per placare le ultime clamorose voci su di lei: ecco cosa sta succedendo.

Il nome di Ambra Angiolini da anni non infiamma solo i palinsesti delle reti televisive o il cinema italiano. La nota conduttrice e attrice fa infatti discutere anche con quello che accade nella sua vita privata.

Le sue storie d’amore in passato hanno riempito i settimanali ed a quanto pare continuano a farlo. Un recente articolo ha infatti scatenato il caos in quanto sembra rivelare di un amore per anni tenuto nascosto dall’attrice. Una voce clamorosa che si è subito diffusa sui social.

Per questo motivo l’attrice si è vista costretta ad intervenire per spiegare finalmente come sono andate davvero le cose dietro le quinte.

Ambra Angiolini, i suoi grandi amori: il colpo di scena

Uno dei più grandi amori della nota attrice è stato senza dubbi il cantante Francesco Renga. I due sono stati per anni una coppia solidissima e dalla loro unione sono nati due bambini. La coppia si è poi separata ma ancora oggi condividono tanti momenti insieme con la loro famiglia. Diverso il finale invece della storia tra Ambra e Massimiliano Allegri che a quanto pare si sarebbe reso colpevole di un tradimento ai danni della compagna.

Secondo invece un recente avvistamento, nella vita della nota attrice adesso ci sarebbe un altro uomo ossia il collega Andrea Bosca ma non è finita qui. Il Corriere della Sera ha infatti pubblicato una recente intervista di Barbara, compagna di Gianni Boncompagni dal titolo: “Era molto orgoglioso delle tante fidanzate. Vedevo Ambra piangere in camerino“. Molti hanno subito ipotizzato quindi un flirt tra il regista e l’attrice ma le cose non sono andate così.

Ambra Angiolini, la verità su Gianni Boncompagni: parla l’agente

Il titolo ha subito attirato l’attenzione ed a quanto pare anche quella di Ambra che attraverso il suo manager ha deciso di fare chiarezza. Il profilo Pipol Gossip ha riportato le parole della donna che ha sottolineato come il titolo sia fuorviante ma soprattutto ha voluto precisare: “Affermazione palesemente falsa. Ambra non ha mai avuto alcuna liaison amorosa e assumere il contrario costituisce palese violazione dei diritti della signora“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Tra il registra e l’attrice vi è quindi sempre stata grande stima ed anche affetto ma il loro rapporto non ha mai avuto alcuno sviluppo di tipo sentimentale. Solo una bellissima amicizia e nulla di più.