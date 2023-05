Ilary Blasi, niente da fare per i due naufraghi: costretti a lasciare l’Isola dopo il malore

Clamoroso colpo di scena in queste ore all’Isola dei Famosi con due naufraghi costretti ad abbandonare il gioco: Ilary Blasi sotto shock.

Il cast di questa edizione dell’Isola dei Famosi continua a stupire il pubblico ma soprattutto continua a cambiare. Il reality ha preso il via circa un mese fa ma dall’inizio già in tanti sono andati via ed alcuni sono anche già stati sostituiti.

Dopo i primi giorni di messa in onda, due naufraghi hanno abbandonato il gioco ed uno di loro è stato anche prontamente sostituito. Queste clamorose ed improvvise uscite di scena però a quanto pare non sono ancora finite e lo conferma quanto accaduto in queste ore.

La produzione del reality ha infatti annunciato la decisione di altri due naufraghi di lasciare il gioco ed a quanto pare non solo per motivi di salute.

Ilary Blasi perde due naufraghi: ecco chi sono

Il primo ad aver abbandonato l’Isola dopo circa dieci giorni dal via è stato il conduttore Marco Predolin. Secondo la sua stessa versione dei fatti, i medici lo hanno costretto a lasciare l’Honduras dopo i risultati preoccupanti di alcune analisi. Nello stesso periodo anche la modella Claudia Motta si è vista costretta a tornare a casa dopo una caduta dagli scogli che le ha procurato un trauma cranico.

Al loro posto, la produzione ha poi fatto arrivare sull’Isola un sostituto ossia l’influencer Gian Maria Sainato. Non è però finita qui perché adesso gli autori dovranno far fronte ad un doppio abbandono. Attraverso infatti un comunicato ufficiale, la produzione del reality ha comunicato la decisione di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini di lasciare il gioco ma vediamo il motivo.

Isola dei Famosi, Cecchi Paone e Simone fuori dai giochi: il motivo

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda in diretta, l’inviato Alvin ha parlato di un lieve malore per Simone costretto alle cure mediche. In realtà le cose a quanto pare non sono migliorate perché il giovane non è più tornato in Honduras. La sua assenza ha spinto il compagno Alessandro a fare delle valutazioni. A quanto pare il giornalista non ha voluto prendere parte al reality da solo e così lo ha seguito.

Simone Antolini ha dovuto lasciare l’#Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura! pic.twitter.com/uUbk1VbpwL — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 11, 2023

Una spiegazione che non convince tutti in quanto in molti hanno ipotizzato siano andati via per evitare questioni legali. Cecchi Paone in diretta si era infatti rifiutato di dividersi dal compagno Simone con tanto di sfogo contro Ilary Blasi. Non resta adesso che attendere il ritorno in Italia per fare luce sulla questione.