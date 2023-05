“Michelle Hunziker è scomparsa”: nessuno sa più dov’è | Non si è presentata nemmeno a lavoro

La nostra Michelle è di nuovo sotto l’onda dei media, ma questa volta ha deciso di dileguarsi, non presentandosi neppure al lavoro: dove è finita la showgirl?

Michelle Yvonne Hunziker è un personaggio televisivo di origini svizzere, che da ormai dal 1994 è presente nei nostri schermi. Una showgirl e conduttrice televisiva, Michelle, classe ‘77, ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando a Buona Domenica come concorrente di Miss Buona Domenica.

Negli anni successivi, la donna ha avuto un successo incredibile, conducendo programmi del calibro di Zelig, Scherzi a parte, Paperissima e Striscia la Notizia, programma che la vede protagonista anche in questa edizione assieme a Gerry Scotti.

Nel 2022 torna con Michelle Impossible, il suo programma autocelebrativo in cui racconta la sua vita, con la speciale partecipazione di diversi ospiti importanti della televisione italiana, tra cui il suo ex marito Eros Ramazzotti. Il programma ha riscontrato un enorme successo, in quanto, la vita privata di Michelle Hunziker è sempre stata fonte di grande interesse per i media e per le riviste di gossip all’italiana.

Michelle tuttavia, non si è mai sottratta alle interviste, mostrandosi un’artista molto trasparente sulla sua vita privata. L’ultimo evento che l’ha vista protagonista, è accaduto in queste ore, creando sgomento nel personale dello staff che ha cercato Michelle per diverso tempo. Michelle Hunziker è scomparsa, non si è presentata nemmeno al lavoro. Cosa è successo alla nota showgirl?

Che fine ha fatto Michelle Hunziker?

La donna, oltre ad essere molto talentuosa, è provvista di una spiccata simpatia innata, non a caso il suo sorriso è uno dei motivi per cui i suoi colleghi e l’Italia intera hanno a cuore la showgirl. Tuttavia, Michelle è nota anche per le sue sorprese e colpi di scena, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che sparisse nel nulla senza dare spiegazioni.

Durante il dietro le quinte di Striscia la Notizia, Michelle non si trova, mettendo in crisi la sua truccatrice che doveva sistemare il make-up prima della diretta. Laura Barenghi infatti, entra in una stanza dove è presente una collaboratrice, chiedendo dove fosse Michelle Hunziker: “Grazia ma Michelle dov’è?”, ha chiesto la truccatrice infastidita. La collega cerca di dargli una mano, ma Laura in realtà l’ha cercata ovunque senza alcun risultato.

“Io non ho parole, dobbiamo iniziare”, afferma ancora più preoccupata. Nel momento in cui si gira per continuare le ricerche, la truccatrice si accorge che c’è un cappotto appoggiato alla porta; sarà per caso di Michelle? Nel momento in cui lo prende per spostarlo accade l’impensabile: Michelle era appesa alla porta della stanza nascosta dalla giacca. In questo momento partono le risate irrefrenabili. La nostra Michelle anche questa volta ha fatto un bello scherzetto, che è stato filmato dalla collega complice. Michelle ha pubblicato il reel sul suo profilo instagram, generando grosse risate da parte dei fan.