Ricordate Pippa Middleton, la sorella di Kate? Oggi è impresentabile | Ecco come si è ridotta

Pippa Middleton alcuni anni fa ha conquistato tutto il mondo ma oggi è completamente diversa: l’immagine shock.

L’arrivo di Kate Middleton tra i reali inglesi ha costretto anche la sua famiglia a fare i conti con le luci della ribalta. Un caso emblematico è quello della sorella Pippa finita al centro dell’attenzione più di una volta.

In particolare, la sorella della futura regina ha capitalizzato l’attenzione su di se anche nel giorno del matrimonio di William e Kate. In quel frangente, Pippa ha stupito con il suo abito bianco da damigella che metteva in risalto le sue forme.

Con il passare del tempo è poi tornata al centro dell’attenzione nel giorno del suo matrimonio ed anche di recente quando sui social è apparsa una sua foto che conferma come sia profondamente cambiata negli anni.

Pippa Middleton, la sua vita dopo il matrimonio di Kate: tante cose sono cambiate

Quando il popolo inglese ha visto Pippa arrivare con Kate non ha potuto non notare la sua bellezza e la sua classe. Alcuni sudditi hanno anche ipotizzato un suo flirt con il Principe Harry all’epoca ancora scapolo e con Meghan Markle ancora lontana da Londra. Diversi anni più tardi invece la Middleton ha annunciato le sue di nozze con James Matthews.

Emblematiche anche le immagini del suo matrimonio con i nipotini George e Charlotte nei panni rispettivamente di paggetto e damigella della sposa. Dalla sua unione con James sono poi nati due bambini ossia Arthur e Grace e da quel momento in poi la vita di Pippa è completamente cambiata così come lei che di recente è stata immortalata per le strade di Londra diversa dal solito.

Pippa Middleton, la foto non passa inosservata: ecco come la vediamo adesso

Tutta la famiglia Middleton è quindi sotto la lente di ingrandimento così come la loro vita. Non fa eccezione Pippa alle prese non solo con la sua famiglia ma anche con il suo lavoro che adesso la vede impegnata come autrice di libri che dettano le linee guida e danno suggerimenti su come organizzare un evento. Pippa però è anche concentrata sulla sua vita privata e da lì arriva adesso questa foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da – Celebrity and royalty style and updates (@onlycelebrityandroyalty)

Come si vede nell’immagine, la sorella della principessa Kate è diversa da come siamo soliti vederla durante gli eventi pubblici. Il viso di Pippa appare stanco, tirato così come i capelli che ha deciso di raccogliere non con la stessa attenzione che mette nelle acconciature perfette che è solita sfoggiare. Tutto normale comunque per una donna la cui vita è particolarmente frenetica sia sul lavoro che a casa.