Christian De Sica, la tragedia improvvisa l’ha portato via: “Riposa in pace”

In queste ore, il mondo del cinema sta vivendo attimi di dolore: ci ha lasciato un pezzo di storia, l’addio all’artista.

Christian De Sica sta vivendo un lutto che ha travolto la sua vita. L’attore, nato a Roma il 5 gennaio 1951 e figlio del regista e sceneggiatore Vittorio De Sica, è presente sia nel piccolo che nel grande schermo dagli anni ‘70.

Tra gli anni ‘80 e ‘90 raggiunge il suo vero successo grazie alle commedie e ai cinepanettoni a cui ha partecipato, con la speciale accoppiata di Massimo Boldi, collega dal 1985 al 2005. La loro collaborazione si è interrotta per diversi anni per poi essere ripresa nel 2018.

La sua fama, come accennato, prese il volo negli anni ‘80, dove Christian partecipò a diverse pellicole di successo come il celebre Borotalco nel 1982 con la regia di Carlo Verdone, Sapore di Mare (1983) di Carlo Vanzina e Vacanze di Natale nello stesso anno.

Sempre in quel decennio, De Sica inizia a collaborare con il regista Enrico Oldoini, con il film Yuppies 2, la pellicola che segue il film di successo di Carlo Vanzina Yuppies – i giovani di successo, realizzato sull’onda del movimento degli anni ‘80. In questa occasione, De Sica si lega a Enrico Oldoini, il regista che da lì a poco, sarebbe diventato l’ideatore dei grandi successi dell’attore. Proprio per questo motivo, in queste ore sta soffrendo all’amara notizia.

“Riposa in pace”: la dedica di Christian De Sica

La scorsa settimana ha compiuto 77 anni, ma dopo questo traguardo non ce l’ha fatta, una tragedia improvvisa l’ha portato via. L’annuncio della morte di Enrico Oldoini è stata data in diretta tv da Carlo Conti durante la cerimonia per la consegna dei premi del David di Donatello.

Il regista ha lasciato un dolore immenso nel mondo del cinema in quanto è stato lo sceneggiatore per diversi artisti come Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri e Nanni Loy. Ha ideato diverse commedie come Vacanze di Natale del 1990/1991 Lui è peggio di me e La fidanzata di Papà. In molti lo conosceranno anche per i suoi successi televisivi, Non a caso, Enrico Oldoini è stato l’ideatore della serie tv di successo Rai, Don Matteo.

L’uomo ci ha lasciato nella serata del 10 maggio, ma le cause del decesso sono tuttora sconosciute. Nel frattempo a piangere questa terribile tragedia, c’è anche Christian De Sica, che ha collaborato con lui in diverse pellicole come: Yuppies 2 (1986) Bellifreschi (1987), Vacanze di Natale ’90 (1990), Anni 90 (1992).

In onore al grande regista Odolini, Christian De Sica ha dedicato una storia su Instagram, dove si ritrae in una foto celebre del passato, assieme a Carlo Verdone e il fidato regista Enrico Oldoini, con un breve saluto all’uomo che ha lasciato il segno nelle commedie cinematografiche italiane.