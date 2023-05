Isola dei Famosi, esplode il caso stipendi: cifre da non credere per Ilary e i suoi naufraghi

Scoppia un nuovo caso legato a questa edizione dell’Isola dei Famosi: spese folli per la conduttrice Ilary Blasi ed i naufraghi.

Questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo. Il cast scelto dalla produzione si sta rivelando particolarmente scoppiettante. In poche settimane sono già esplose diverse liti e si sono create anche delle vere e proprie fazioni.

Esclusa qualche piccola polemica nelle prime settimane legata alle ingerenze di Enrico Papi nei confronti della conduttrice, il pubblico sembra come sempre apprezzare il lavoro della squadra. Una macchina organizzativa che quindi funziona ma che a quanto pare costa anche molto.

Di recente sono infatti emersi i dettagli sulle cifre folli che la produzione in occasione di ogni puntata spende per la conduttrice ed i concorrenti.

Isola dei Famosi, il caso stipendi: tutti i dettagli

Come accade di consueto per il conduttore, gli opinionisti ed il cast del Grande Fratello Vip, anche per i protagonisti dell’Isola dei Famosi sono previsti dei compensi molto importanti. Sia la padrona di casa che i concorrenti in Honduras ricevono infatti uno stipendio. Per quanto riguarda la padrona di casa Ilary Blasi si tratta di una cifra fissa, diverso il discorso per i naufraghi.

I concorrenti del noto reality, cosi come accade ancora al GF Vip, non guadagnano infatti tutti la stessa cifra. Il compenso in questo caso varia ed è legato alla carriera ma soprattutto a quanto un determinato volto è noto al pubblico. Stando alle indiscrezioni trapelate di recente, in ogni caso si tratta di cifre considerate folli ma vediamo tutto nel dettaglio.

Ilary Blasi, quanto guadagna all’Isola: l’indiscrezione sui naufraghi

Il profilo Pipol Tv ha riportato di una recente rivelazione fatta dal portale Dagospia in merito al cachet deciso per la Blasi e tutto il cast del noto reality di casa Mediaset. Stando a queste clamorose indiscrezioni, la conduttrice avrebbe guadagnato circa 300 mila euro per ogni edizione del programma. Una cifra da capogiro se unita anche ai guadagni settimanali decisi invece per i concorrenti.

A tal proposito si legge: “Ogni naufrago invece riceve tra i 5 mila ed i 10 mila euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte“. La rivelazione ha inevitabilmente scatenato i commenti degli utenti che con un coro quasi unanime hanno definito le cifre esagerate, qualcuno ha anche parlato di un vero e proprio spreco di denaro. Presente però anche qualche voce fuori dal coro che ha comunque sottolineato come i soldi in questi casi siano messi dallo sponsor e non presi dal pubblico.