Tragedia Mauro Serio, da Solletico alla ‘scomparsa prematura’: non c’è stato niente da fare

In molti si chiedono che fine abbia fatto Mauro Serio, l’ex conduttore di Solletico e lo Zecchino d’oro: ecco cosa fa oggi.

Come dimenticare l’iconico volto degli anni ‘90, che ha segnato un’intera generazione con i suoi programmi per bambini e per ragazzi. Lo zecchino d’oro, Giochi senza Frontiere e Solletico sono stati i format che hanno visto la sua partecipazione.

La sua passione per la recitazione risale agli anni ‘80, quando il conduttore decise di intraprendere la sua strada che l’avrebbe portato verso un successo esplosivo. Nel 1992 entra a far parte del cast di Amici mostri assieme ad una giovane Alessia Marcuzzi, Massimo Sangermano e Fulvio Falzarano, su Telemontecarlo.

Nel 1994 invece, c’è stata la sua prima conduzione. In tanti lo ricorderanno al timone di Solletico su Rai 1, per poi passare nel 2000 a condurre due edizioni dello Zecchino d’oro e Giochi senza frontiere.

Lo stop di Mauro Serio

Una carriera che ha visto Mauro prendere il lancio, ma che poi è stata stroncata da forze che non dipendevano da lui e che ha siglato la sua scomparsa prematura dalle scene televisive. Il settore ha subito delle forti crisi, condizione che ha portato alla chiusura di diversi programmi, tra cui, quelli condotti da lui. Dopo una serie di rifiuti lavorativi, il conduttore si è dovuto arrendere ad un periodo di fermo forzato e ad oggi, dopo anni sembra che non ci sia nulla da fare. Gli anni sono passati da quel lontano 2000 e le cose nel frattempo sono cambiate; ma per quanto riguarda il noto conduttore di Solletico? Cosa fa oggi?

La forza di ricominciare

Dopo anni di inattività, del buon conduttore si erano perse le tracce, nonché le speranze. Quel volto sorridente sembrava solamente un dolce ricordo per i più malinconici, ma dopo sei anni, il ritorno. Con qualche ruga in più e con tanta voglia di rimettersi in gioco, abbiamo rivisto Mauro Serio in nuove vesti di attore. Nel 2008 è comparso in una puntata dei celebri Cesaroni e l’anno dopo nella sitcom Fiore e Tinelli di Disney Channel.

Da quel momento però, solo apparizioni sporadiche in diverse serie tv, ma Mauro Serio non si è di certo fermato, mandando avanti il suo percorso e la sua carriera fatta di successi ma anche di sudore. L’uomo infatti, ha ottenuto diversi ruoli importanti in serie come La strada di casa e Immaturi su Mediaset. Nel 2020 partecipa al film Al posto suo con la regia di Riccardo Donna.

Dopo la sua ultima apparizione alla serie Blanca, non l’abbiamo più visto nel piccolo schermo. Di progetti per il momento, sembra non ne abbia, ma siamo certi che come al solito sarà in grado di regalarci nuove sorprese.