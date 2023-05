Ornella Muti, sventrata nel profondo dalla grave malattia: un tumore al cervello

Un grande dolore per la nota attrice Ornella Muti dopo gli effetti di una grave malattia: si tratta di un tumore al cervello.

Ornella Muti è un volto amatissimo dal pubblico italiano e la sua carriera ricca di successi lo conferma. Nei tanti anni sulle scene ha infatti preso parte a film ancora oggi tra i più amati ed inoltre di recente è stata anche scelta da Amadeus come sua co-conduttrice del Festival di Sanremo poco più di un anno.

Se dal punto di vista lavorativo, le cose all’attrice sono andate sempre molto bene, lo stesso non si può dire della sfera privata. Il suo nome ha infatti infiammato il gossip e spesso è finita al centro di clamorosi scandali. Quanto però accaduto di recente è molto diverso ed allo stesso tempo doloroso.

L’attrice si è infatti ritrovata a dover fare i conti con gli effetti devastanti di una malattia terribile che ha travolto in pieno la sua famiglia.

Ornella Muti, i dettagli della sua vita privata: il grave lutto

La vita sentimentale e privata dell’attrice non si è mai rivelata essere semplice. In particolare, la Muti è stata sposata per due volte. La prima con Alessio Orana per circa sei anni, poi il matrimonio con Federico Facchinetti nel 1988. Dalla loro unione sono poi nati due figli ossia Carolina ed Andrea. L’ex attrice ha poi anche una terza figlia ossia Naike Rivelli dalla paternità però avvolta nel mistero.

Proprio a sua figlia Carolina è però legato il momento più difficile della vita dell’attrice e non solo. Nel 2020 è arrivata infatti una notizia gravissima che in pochi secondi ha mandato in frantumi la felicità di tutta la famiglia. Il genero dell’attrice si è infatti ammalato di un tumore che in poco tempo lo ha devastato.

Ornella Muti, tutto il dolore di sua figlia Carolina: momento difficilissimo

La giovanissima Carolina Facchinetti diversi anni fa ha conosciuto e si è innamorata di Andrea Longhi. Dopo pochi anni di frequentazione, i due hanno scelto di fare il grande passo ed hanno dato vita ad una piccola famiglia. Ben presto però la felicità della coppia è stata spazzata via dalla notizia della malattia dell’uomo che si è ritrovato a dover fare i conti con un tumore al cervello particolarmente aggressivo.

Un dettaglio che nel 2020 ha rivelato la stessa Muti spesso apparsa in compagnia della coppia anche sui social. Nell’annunciare la scomparsa dell’uomo, l’attrice ha anche rivelato come la battaglia sia stata molto lunga in quanto cominciata nel 2017 e terminata nel peggiore dei modi dopo appunto tre anni.