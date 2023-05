Mediaset, è morta proprio lei: aveva solo 37 anni | È successo in queste ore

In questi giorni è stata data la notizia del decesso di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello: un brutto malore ha colpito la donna.

Un altro grande lutto in Mediaset: l’ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni, aveva solamente 37 anni quando è stata colpita da un malore che le è costato la vita. Nel 2011, quando aveva solamente 25 anni, la ragazza entra a far parte del mondo dello spettacolo partecipando all’edizione del Grande Fratello 12.

Monica, è nata a Sidney in Australia. La sua famiglia di origini calabresi, si trasferì lì ancor prima che la figlia nascesse. Tuttavia, da qualche anno la donna decise di tornare in Italia, il suo paese di origine, dove oltre alla sua esperienza al Grande Fratello, la donna aveva un lavoro stabile. Monica abitava in Lombardia, ma da qualche giorno risiedeva a Soveria Mannelli, a Catanzaro, città dove nacquero i suoi genitori.

Il malore improvviso

La donna si trovava in un bar con alcuni amici quando ha accusato un malore improvviso che ha richiesto una corsa d’urgenza in ospedale di Soveria.

L’ex concorrente del Grande Fratello non ce l’ha fatta. La sua salma verrà presto portata in Australia, dove vivono tuttora i suoi genitori. Per il momento i carabinieri della Campania stanno effettuando accertamenti, ma i proprietari del locale escludono che la causa sia dovuta a terzi. Con molta probabilità si è trattato di un infarto, che è costato davvero caro alla giovane donna che abbiamo conosciuto nella casa del Grande Fratello.

Chi era Monica Sirianni

Abbiamo visto Monica Sirianni durante l’edizione del Grande Fratello 12, andato in onda nel 2011/2012. Il programma all’epoca è stato condotto da Alessia Marcuzzi e ha visto la partecipazione di Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista. Questa è stata una delle edizioni storiche, in quanto ha visto la partecipazione di personaggi come Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli.

L’edizione del GF12 è stata vinta da Sabrina Mbarek. I fan del programma ricorderanno sicuramente che Monica Sirianni ai tempi, ha avuto diversi scontri con il fidanzato Diego. Monica infatti, lo tradì con Fabrizio Conti, un concorrente che partecipò con lei al reality.

Dopo la sua esperienza nella casa, la donna decise di non proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo e di tornare a quella che era la sua vita prima del suo passaggio al Gf. Dopo l’eliminazione infatti, Monica Sirianni tornò ad insegnare inglese in una scuola della Lombardia.