Belen Rodriguez, il brutto male penetrato nella sua vita: “Si è ammalata di cancro…”

Ai microfoni di “C’è posta per te”, Belen Rodriguez racconta: “ho preso le valigie e sono venuta in Italia. Sono riuscita a pagare la chemioterapia”.

La bellissima showgirl, da qualche anno a questa parte è riuscita a riscontrare un enorme successo, fino a diventare una vera e propria icona del mondo dello spettacolo dei nostri tempi.

Ad oggi, Belen Rodriguez la vediamo sempre meno, ma il suo personaggio non è sicuramente morto nella mente dei fan, che seguono costantemente la sua vita privata nei social e nelle riviste di gossip. Non è possibile negare che la donna – oltre ad essere conosciuta per il suo indiscutibile talento – è tuttora un bersaglio molto ambito dai media, che raccontano nei dettagli ogni evento della sua vita privata.

Non tutti sanno però, che dietro la sua scelta di venire in Italia, non c’è stato solo il puro desiderio di fare carriera, ma anche la necessità di racimolare i soldi necessari per curare la nonna, che colpita da un grave tumore, avrebbe seriamente rischiato la morte.

La storia in questione è stata raccontata da lei stessa a seguito di una puntata di C’è posta per te. Belen è stata l’ospite speciale di un ragazzo appena uscito dalla terapia contro il cancro. In questo contesto Belen, rivolgendosi a lui racconta: “Capisco la tua forza e ti stimo perché non ci sono tante persone in grado di fare questo. Quando avevo 18 anni, non l’ho mai raccontato in televisione, mia nonna si ammalò di cancro e le avevano dato 4 mesi di vita”.

La nonna malata

“Mia nonna per me era tutto, è stata quella che mi ha cresciuto, che mi ha dato tanto amore, mi ha insegnato tantissime cose. Sono molto simile a lei”. La stessa nonna che si è ammalata di cancro, con una previsione di 4 mesi di vita. Le cure necessarie erano troppo costose e la famiglia di Belen – che ai tempi non navigava nell’oro – non poteva di certo permettersele; proprio per questo motivo la showgirl decise di reagire.

“Mi è crollato il mondo addosso, ma invece di piangere ho preso le valigie e sono venuta in Italia. Sono riuscita a pagare la chemioterapia, altrimenti sarebbe stato veramente impossibile”. Quello che è successo dopo lo sappiamo tutti; il successo di Belen è arrivato come un vortice e il denaro ne è stata solamente la conseguenza.

“Sono tornata così fiera di me – ha concluso orgogliosa – Mia nonna è andata avanti per tantissimi anni, fino a poco tempo fa me la sono goduta”.