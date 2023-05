Il Collegio, vi ricordate le gemelle, grandi protagoniste dello show? Oggi ecco come sono ridotte | Irriconoscibili

Ricordate le due gemelle grandi protagoniste della terza edizione de Il Collegio? Oggi sono profondamente cambiate: ecco come.

Un format di grande successo negli anni si è rivelato essere anche Il Collegio. Il noto programma è stato negli anni un vero e proprio cavallo di battaglia della rete televisiva Rai. Nel dettaglio si tratta di un format che mette insieme un gruppo di giovani studenti che devono impegnarsi per ottenere il diploma in un periodo senza telefoni e social network.

Ogni edizione si è rivelata essere ricca di colpi di scena ma soprattutto ha permesso a qualcuno di emergere. Caso emblematico quello di George Ciupilan che dopo il docu-reality è prima divenuto un noto tiktoker e poi è arrivato nella casa del GF Vip.

Adesso a quanto pare anche altre due protagoniste vorrebbero seguire il suo esempio e stiamo parlando delle gemelle Cora e Marilù Fazzini ad oggi molto diverse.

Il Collegio, come sono oggi Cora e Marilù: il colpo di scena

Cora e Marilù sono state due grandi protagoniste del format nel corso della terza stagione. Due personaggi che hanno animato il collegio con il loro comportamento fuori dagli schemi. Più volte hanno anche sfidato l’autorità e non a caso sono state poi espulse senza diplomarsi nel corso dell’ultima puntata. Da quel momento in poi sono però entrate nel gruppo degli ex volti del format più amati.

In questi anni hanno visto crescere il loro numero di seguaci e sono anche diventate delle vere e proprie icone su TikTok. Inoltre hanno fatto qualche apparizione anche in occasione di diversi format per la televisione e sono tornate come ospiti anche in un recente edizione dello stesso collegio. Tutte occasioni che hanno permesso al pubblico di notare un grande cambiamento soprattutto nel loro aspetto fisico.

Cora e Marilù, pubblico senza parole: il grande cambiamento

Le foto delle due gemelle Fazzini hanno di recente attirato l’attenzione del pubblico in quanto molto diverse rispetto a quando entrambe sono arrivate tra le mura del noto collegio. Un cambiamento in realtà molto naturale in quando nel 2019 erano delle bambine ed adesso che sono trascorsi 4 anni sono invece delle giovani donne.

In loro tante cose sono cambiate a partire dal trucco, dai capelli ma soprattutto lo stile in linea con i tempi attuali. Inoltre, le sorelle Fazzini hanno deciso di dare una svolta anche ai loro progetti per il futuro. Entrambe hanno infatti sottolineato di voler entrare nella casa più spiata d’Italia molto presto.