Silvia Toffanin, la scoperta della malattia rivelata in diretta tv: Un tumore al seno | “Sono 5 anni che…”

Nello studio di Verissimo, Benedicta Boccoli rivela che è stata la sua cagnolina a salvarla dal terribile tumore.

Durante una puntata di Verissimo, Silvia Toffanin accoglie un’altra emozionante storia, questa volta con un bellissimo finale. “A giugno sono cinque anni che ho scoperto la malattia” – ha raccontato alla conduttrice – “Sembra una cosa romantica, ma Nina, la mia cagnolina, presa al canile, con cui dormo come se fosse la mia fidanzata, ha scoperto che avevo un tumore al seno” .

Benedicta è molto legata alla sua cagnolina, una trovatella che ha sin da subito rapito il suo cuore. Durante l’intervista la donna spiega come Nina abbia capito sin da subito che c’era qualcosa che non andava, ma come ogni animale, ha provato ad avvisare la sua padrona come meglio poteva.

“Odorava sempre un punto del mio seno, mi odorava, ci ripensava e tornava indietro e ri-odorava… credo sentisse un odore biologicamente diverso dal mio. Poi, un giorno, giocando, mi ha dato un colpo ed è venuto un lividino”.

Dopo diversi segnali, Benedicta decide di rivolgersi ad un medico; infatti, quando fece la mammografia, la donna chiese al dottore di controllare bene sotto quel lividino: “lì c’era il tumore”, ha raccontato.

“La malattia ti cambia”

Sono quasi 5 anni che ha scoperto la malattia: “a giugno festeggerò perché non prenderò più le pillole che sono stata costretta a prendere da allora”. Il suo percorso è quasi concluso, ma da quel momento Benedicta Boccoli si sente una donna diversa, che ha riscoperto il valore delle piccole cose che la vita ci offre giorno dopo giorno.

“La cosa straordinaria è che quando ero lì, in radioterapia, e chiacchieravo con persone molto più gravi… erano tutti sorridenti c’era un’armonia strana… e la cosa strana è che io ero felice, perché ti attacchi alla vita”. Una vita che la donna sintetizza come un’occasione. Per questo motivo parla dell’importanza della prevenzione, ossia al momento in cui è possibile debellare il tumore, durante la sua iniziale comparsa.

“Pensi sempre capiti agli altri e non a te e invece questo male capita a tantissime donne, quindi bisogna fare la prevenzione perché può salvare la vita e a me ha salvato la vita. La malattia ti cambia perché relativizzi tutto, poi si muore e io devo vivere: ho un’occasione, che è la vita”. Con questo bellissimo messaggio ha concluso la sua storia, che è stata accompagnata da un caloroso applauso in studio.