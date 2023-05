Gigi D’Alessio, massacrato dal male imprevisto: “Ha perso al battaglia contro il tumore”

Il cantautore qualche anno fa, ha dovuto affrontare una tragedia che l’ha segnato nel profondo: “ha perso la battaglia contro il tumore”.

Per descrivere un personaggio come Gigi D’Alessio non ci vogliono molte parole. Il cantautore infatti, è stato in grado di farsi conoscere in tutta Italia, grazie al suo timbro neomelodico che richiama in maniera marcata le sue origini napoletane.

Non a caso, la sua carriera di oltre 30 anni nel mondo della musica, conta ben 29 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista, oltre ad essere un cantante è anche un conduttore televisivo, produttore discografico, attore e pianista. Chi non ha avuto l’occasione di seguire il suo percorso lavorativo, ricorderà sicuramente la grande storia d’amore avuta con Anna Tatangelo, la donna con cui ha collaborato nella sua carriera e ha dato alla luce Andrea.

La famiglia di Gigi D’Alessio in realtà è molto allargata, visto che ha ben 5 figli, 3 dalla prima moglie Carmela Barbato, Claudio Ilaria e Luca; Andrea con Anna Tatangelo e l’ultimo, Francesco, il bimbo di appena un anno avuto con la nuova compagna Denise Esposito.

Oltre a questo, Gigi D’Alessio ha sempre ammesso di essere molto legato ai suoi genitori e alla sua famiglia d’origine, quella che ha descritto come unita e affiatata. I suoi genitori, quando Gigi era piccolo, hanno fatto molti sacrifici per crescere lui e i suoi due fratelli. Ad oggi purtroppo, non ci sono più e insieme alla loro scomparsa, Gigi ha dovuto subire un’altra terribile tragedia che ha segnato in maniera indelebile la sua vita.

Il tumore l’ha portato via

Corre l’anno 2018 e Gigi D’Alessio si sente parlare per la prima volta del male che l’ha travolto. Da molti anni infatti, il cantante convive con un grande dolore, la morte del fratello Pietro, avvenuta in maniera prematura nel 2011. Questo male imprevisto è accaduto quando il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo aveva solamente un anno.

Il fratello se ne andato a causa di un tumore ai polmoni che l’ha consumato troppo velocemente. Un dolore improvviso, che il cantautore non è riuscito a elaborare sin da subito, tanto che ne parlò solamente 7 anni dopo nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Le sue parole hanno fatto commuovere l’intero studio.

“Pietro ha perso la battaglia contro il tumore ai polmoni. Il tumore è una malattia terribile, non cambia niente essere ricchi o poveri. Ho provato di tutto per aiutarlo, io credo che alcune volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo. Per certe cose bisogna lasciare la decisione a Dio. La cosa importante è la prevenzione e curarsi. Io non fumo più da un anno e mezzo, bisogna volersi bene”.