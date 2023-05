Francesco Facchinetti, episodio gravissimo in casa: “Piangeva in ginocchio” | Innumerevoli denunce

Francesco Facchinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto con sua sorella: l’episodio shock in casa sua.

Il cognome Facchinetti è senza dubbio una pesante eredità da portare e lo sa bene Francesco, figlio di Roby Facchinetti ossia la voce del gruppo dei Pooh. Un cognome che il giovane artista ha sempre sottolineato di portare con orgoglio e di recente ha ancora una volta sottolineato la genialità di suo padre.

Nonostante la fama e la sua vita privata sempre sotto la lente di ingrandimento, Francesco però si è spesso reso protagonista di veri e propri colpi di testa. Azioni da sempre in linea con il suo carattere esplosivo che ha spesso dato qualche grattacapo alla sua famiglia.

Non solo i suoi genitori si sono ritrovati a dover affrontare le conseguenze di alcuni suoi gesti ma lo ha fatto anche la sorella Alessandra.

Francesco Facchinetti, il rapporto con la sua famiglia: il ruolo della sorella Alessandra

Nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, il noto figlio d’arte ha parlato molto della sua infanzia e della sua indole indomabile. Il noto talent scout ha parlato di alcuni episodi che descrivono perfettamente la sua personalità. Tra questi vi è quella volta in cui ha tolto la corrente durante un concerto di suo padre o quando è scappato dall’asilo per fare una passeggiata.

Un comportamento che negli anni non è migliorato ed anzi raggiunti i 19 anni, la madre si è anche vista costretta a buttarlo fuori di casa. In quella occasione è stata sua sorella Alessandra a correre in suo aiuto ma anche per lei le cose non si sono rivelate essere semplici ed infatti si è ritrovata a dover far fronte ad alcune denunce.

Francesco Facchinetti, episodio shock a casa della sorella: i dettagli

Durante la stessa intervista ed in merito al rapporto con la sorella Alessandra ha fatto una incredibile ammissione: “Mi accolse come un pulcino. Appena arrivato, lanciai la borsa colpendo in pieno uno specchio del cinquecento che si era comprata con i primi risparmi. Si ruppe in migliaia di pezzi, lei si buttò in ginocchio a piangere“.

Giorni e settimane complicate per tutti: “Facevo feste su feste, disastri continui. I vicini presentarono non so quanti esposti per schiamazzi. La donna delle pulizie fece la spia svelandole che in casa dormivamo in 22″. A quel punto la povera Alessandra si vide costretta a cacciarlo a sua volta fuori anche dalla sua di casa.