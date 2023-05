Aurora Ramazzotti vomita tutto su Tomaso Trussardi: Ci ha provato sul serio a farlo | La triste verità

Dopo diverso tempo dalla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti confessa tutta la verità sul suo rapporto con l’imprenditore.

Un lungo silenzio di Aurora Ramazzotti, che dopo diversi mesi dalla separazione si è sentita di spezzare, replicando alle parole dell’imprenditore, nonché ex marito della madre. La coppia formata da Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è stata insieme per diversi anni, mettendo alla luce due bellissime figlie: Sole e Celeste.

Prima di allora, la bella Michelle è stata insieme al cantante Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la figlia Aurora, ma il loro rapporto è stato concluso nel 2002, quando la figlia era solamente una bambina.

Ad oggi Aurora è cresciuta ed è diventata pure madre del piccolo Cesare, ma se ripensa alla sua infanzia, ammette che la separazione dei suoi genitori e l’arrivo di Tomaso, le ha creato non pochi problemi nell’armonia familiare. Nonostante ciò, il rapporto con l’imprenditore è sempre stato abbastanza sereno, se non fosse per gli screzi che si sono creati successivamente.

A replicare alla dichiarazione dell’ex compagno della madre è stata proprio lei, che ha parlato durante l’intervista anche del possibile ritorno di fiamma tra Michelle e Eros Ramazzotti; indiscrezione che ha invaso le riviste di gossip nell’ultimo periodo.

Tomaso Trussardi ci ha provato sul serio

Dopo un lungo silenzio, Aurora decide di replicare alle parole di Tomaso Trussardi e lo fa durante un’intervista a Belve con Francesca Fagiani. Dopo la rottura, l’imprenditore ha ammesso che ci ha provato sul serio a riallacciare il legame: “Negli ultimi tempi i rapporti con Aurora si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno”.

Aurora, di fronte alle parole di Tomaso, ha deciso di replicare: “Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo. Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene”.

E per quanto riguarda il ritorno di fiamma della madre con Eros Ramazzotti? Aurora nega, ma anche se fosse, si troverebbe contraria. “Non me li ricordo neppure insieme – ha ammesso – Non ho ricordi, ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”.