Barbara Palombelli, la sua vita stracciata così per il dramma del figlio: “Ha colpito anche lui”

Barbara Palombelli confessa di essere preoccupata per suo figlio Francesco: quello che gli è successo è inaccettabile.

La giornalista si è affermata come una donna stimata sia dal pubblico che dai suoi colleghi. Barbara Palombelli è nata a Roma il 19 ottobre 1953 e nella sua carriera si è dimostrata un’ottima conduttrice televisiva, giornalista e conduttrice radiofonica. Ormai da diversi anni la vediamo su Canale 5 come pilastro del noto programma giuridico Forum, dove affronta tematiche attuali, che vedono scontri di vario genere.

La sua carriera in realtà, ha radici ben marcate, che presero forma nel 1977 su Rai Radio 2. La donna, laureata in Lettere moderne, diventa successivamente giornalista per diverse testate come Panorama, il Corriere della Sera e La Repubblica. Dopo questa esperienza, l’abbiamo vista in diversi programmi come Otto e Mezzo su La7 con Giuliano Ferrara e Quarto Grado su Rete 4 condotto da Salvo Sottile. Barbara prende parte anche a Domenica In, in veste di opinionista dal 2010 al 2015. Questo lungo percorso la porta a Forum, che ad oggi continua a riscontrare un enorme successo.

Si tratta di un programma giuridico, che spesso e volentieri tocca questioni molto complesse e delicate, proprio per questo la donna è stata accusata di una frase che ha espresso sulla tematica del femminicidio: “Una domanda che dobbiamo farci per forza. Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?”. La sua affermazione, chiarita successivamente, è stata frutto del suo desiderio di verità e giustizia in qualunque tipo di contesto. La donna ha ammesso che non voleva in alcun modo giustificare la violenza, ma di valutarne tutti i possibili scenari.

Il dramma del figlio: “ha colpito anche lui”

Come detto in precedenza, Barbara Palombelli condanna qualsiasi tipo di violenza, cercando la verità in ogni situazione. Purtroppo ad essere vittima di una vicenda ingiusta, è proprio il figlio adottivo Francesco. La giornalista, sposata con l’ex sindaco Francesco Rutelli dal 1982, è mamma di 4 figli, uno di questi è Francesco, adottato dalla coppia e originario dell’Equador.

In una puntata di Stasera Italia, Barbara Palombelli aveva dichiarato di essere stracciata per il dramma del figlio, in quanto è stato vittima di razzismo.

In seguito al decreto di sicurezza di quel periodo, Palombelli racconta che suo figlio si sentiva guardato in maniera insolita; quegli sguardi che l’hanno fatto sentire più volte inadeguato. “Questo mi spezza il cuore come mamma”, ha confessato la Conduttrice.